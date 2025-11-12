Edith Stehfest und ihr Neuer ziehen offenbar schon zusammen

Edith Stehfest (30) erlebt aktuell eine turbulente Phase. Die Schauspielerin scheint frisch verliebt und hatte mit ihrem neuen Partner Jacob einen großen Schritt geplant: einen gemeinsamen Umzug. Doch kurz vor dem geplanten Termin – der bereits diesen Freitag stattfinden soll – ging offenbar die Wohnungssuche schief. Über ihre Instagram-Story wandte sie sich mit einem dringenden Hilferuf an ihre Follower und Freunde. "Hilfe, Babys! Am Freitag ist Umzug – und unsere geplante Wohnung ist kurzfristig geplatzt", schrieb sie. Dringend gesucht wird eine Unterkunft im Umkreis der Postleitzahl 37339, notfalls auch als Übergangslösung, wie sie erklärte. Die Möbel könnten im Zweifelsfall eingelagert werden.

Die Details, die Edith in ihren Nachrichten angibt, lassen darauf schließen, dass sie gemeinsam mit Jacob ein neues Zuhause beziehen wollte. Auf einem Story-Bild im Hintergrund sind die beiden zusammen zu sehen, zudem spricht sie explizit von einer Wohnung für "zwei Erwachsene plus Hund". Damit wäre es ein erster großer Meilenstein in ihrer noch jungen Beziehung. Dass diese so schnell ernst wird, könnte für die kultige Reality-TV-Darstellerin eine Rückkehr in ruhigere Zeiten bedeuten – vorausgesetzt, die Wohnungssuche wird noch rechtzeitig erfolgreich abgeschlossen.

Bereits vor wenigen Tagen hatte die Schauspielerin mit sehr persönlichen Momenten auf Instagram für Aufsehen gesorgt. In ihren Storys zeigte sie ganz offen, wer ihr neuer Partner ist. Jacob wurde erstmals direkt in ihren Beiträgen markiert. Die beiden lagen gemeinsam mit Ediths Hund gemütlich im Bett – die Szene wirkte sehr vertraut und ganz privat. Als musikalische Untermalung wählte die Musikerin den Song "Frieden" von Mika Noé. In der Story war unter anderem zu hören: "Ich glaub', ich checke jetzt, was Liebe ist" und "Ich hab das Gefühl, dass du mein Frieden bist".

Imago Edith Stehfest, 2025

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest mit ihrem Hund Yolandi, Oktober 2024

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest, Musikerin