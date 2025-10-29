Sohn Rocky zensiert: Fans schimpfen über Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian (46) sorgt mit einem ihrer Instagram-Posts jetzt für hitzige Diskussionen. Am 17. Oktober teilte sie eine Serie von Bildern, darunter eines ihres jüngsten Sohnes, dessen Gesicht sie mit einem Kürbis-Emoji unkenntlich machte. Der zweijährige Rocky Thirteen Barker (2) bleibt damit konsequent vor den Augen der Öffentlichkeit geschützt, eine Entscheidung, die sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Travis Barker (49) getroffen hat. Doch die Zensur des Kinderfotos kam nicht bei allen gut an. "Noch immer so tun, als würde uns interessieren, wie das Kind aussieht", lautete einer von vielen Kommentaren darunter.

Und die Kritik hielt an: Einige Follower wiesen darauf hin, dass Rockys Gesicht bereits durch Paparazzi-Bilder im Internet kursiere und die Maßnahmen deshalb "lächerlich" seien. Andere Fans nahmen sie jedoch auch in Schutz und verteidigten ihre Entscheidung, ihren Sohn so gut wie möglich zu schützen. Ein Unterstützer formulierte treffend: "Es ist nie zu spät, seine Elternschaft anders anzugehen." Unter den über hundert Kommentaren standen sich Befürworter und Kritiker in etwa die Waage. Kourtney scheint ihrem Vorsatz jedenfalls treu zu bleiben und lässt sich trotz der Kritik nicht beirren.

Dabei ist es nicht das erste Mal, dass die 46-Jährige im Umgang mit ihrem Sohn Rocky für Diskussionen gesorgt hat. Bereits vor einigen Monaten ging ihr Interview im Podcast "Khloé in Wonder Land" viral, in dem die dreifache Mutter offen darüber sprach, dass sie ihren damals 18 Monate alten Sohn oft bis zu fünf Stunden während seiner Nickerchen im Arm hielt. "Ich gehe im Moment einfach mit dem Flow", sagte sie im Gespräch mit ihrer Schwester. Viele Fans zeigten sich beeindruckt von diesem bindungsorientierten Erziehungsstil, doch es hagelte auch ordentlich Kritik.

Getty Images Kourtney Kardashian, TV-Star

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashians Sohn Rocky Thirteen Barker, Oktober 2025

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, TV-Bekanntheit, mit ihrem Sohn Rocky