Vorsingen: So wurde Lea Michele zufällig zum Broadway-Star

Lea Michele (39) erinnerte sich an die ungewöhnlichen Umstände ihres ersten Broadway-Vorsingens. Ihre damals noch unerwartete Karriere nahm ihren Anfang, als sie in den 1990er Jahren aus einem Zufall heraus für "Les Misérables" vorsprach, wie sie im Interview mit Elle verriet. Eigentlich hatte eine Freundin von Lea den Plan gefasst, bei einem offenen Casting für das Musical teilzunehmen. Doch nach einem familiären Notfall bat deren Mutter Leas Mutter um Begleitung. Kurzerhand entschied sich Lea selbst, ebenfalls vorzusingen – obwohl ihre Eltern skeptisch waren und meinten, sie könne doch gar nicht singen. Mit dem Song "Angel of Music" aus "Das Phantom der Oper" überraschte sie alle, und tatsächlich führte dieses Vorsingen zwei Wochen später zu ihrem Debüt am Broadway.

Lea trat 1995 als alternierende Besetzung der Rolle der jungen Cosette in "Les Misérables" auf und startete damit ihre beeindruckende Karriere im Musicaltheater. Seitdem spielte die Schauspielerin und Sängerin in weiteren Broadway-Stücken wie "Spring Awakening" und zuletzt in "Funny Girl". Ab November kehrt sie für das Musical "Chess" zurück ans Imperial Theatre, genau dorthin, wo sie vor 30 Jahren ihre Reise auf der Bühne begann. In dieser Neuinszenierung, die auf Kompositionen von Benny Andersson (78) und Björn Ulvaeus (80) von ABBA sowie Texten des preisgekrönten Autors Tim Rice basiert, wird sie an der Seite von Aaron Tveit und Nicholas Christopher zu sehen sein.

Abseits der großen Rollen zeichnet sich in Leas Geschichte ein familiärer Ton ab, der sie bis heute begleitet. Die Sängerin erzählte, ihre Eltern hätten gar nicht gewusst, was in ihr steckt, und reagierten ungläubig auf den plötzlichen Sprung auf die große Bühne. Sie selbst beschrieb das Gefühl, 30 Jahre später wieder ins gleiche Theater zurückzukehren, als Dankbarkeit und als Heimkehr an den Ort, an dem sie sich "bestimmt" fühlt. Wer die Zweifach-Mama privat kennt, erlebt eine Künstlerin, die ihre frühen Erinnerungen festhält, Freundschaften pflegt und aus einem spontanen Kinder-Vorsingen eine Lebenslinie gezogen hat, die von der ersten Cosette bis zur neuen Partie in "Chess" reicht.

Getty Images Lea Michele beim „Chess“-Photocall in New York, 25. September 2025

Getty Images Lea Michele und Zandy Reich bei Elton Johns Oscar-Party 2022

Getty Images Lea Michele bei den Tony Awards 2023