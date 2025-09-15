Billy Rays Liebe zu Liz: So findet es Tochter Miley Cyrus

Miley Cyrus (32) hat sich öffentlich zu der neuen Beziehung ihres Vaters Billy Ray Cyrus (64), dem sie auch einen Song gewidmet hat, geäußert und betont, wie glücklich sie sei, ihn erneut in der Liebe aufblühen zu sehen. Billy Ray, der zuvor fast 30 Jahre mit Tish Cyrus (58) verheiratet war, ist mittlerweile mit Schauspielerin Elizabeth Hurley (60) liiert, mit der er vor fünf Monaten erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit auftrat. Zuletzt waren beide bei den National Television Awards zu sehen, wo sie zusammen mit Elizabeths Sohn Damian den Abend genossen. Laut The Mirror erklärte die "Flowers"-Interpretin: "Wenn man jünger ist, sieht man seine Eltern wohl eher als Mama und Papa und nicht als Individuen mit Gefühlen, Fehlern und ihrer eigenen Geschichte." Sie betonte, dass das Glück ihrer Eltern für sie oberste Priorität habe.

Auch ihre Mutter, die inzwischen mit Schauspieler Dominic Purcell (55) verheiratet ist, scheint in ihrer neuen Lebensphase aufzugehen. Neben ihrer Liebe zu Billy Ray hat Elizabeth auch ein neues Hobby für sich entdeckt: Der Countrysänger bringt ihr das Gitarrespielen bei, wobei die Leinwandikone ihre Fähigkeiten selbstkritisch als "entsetzlich" bezeichnete. Nach einem arbeitsreichen Jahr gönnte sich Elizabeth diesen Sommer eine längere Auszeit in ihrer Heimat England, um mehr Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Diesem Wunsch nach familiärer Nähe gab sie auch an ihrem 60. Geburtstag nach, den sie im Juni mit ihren Liebsten und einer selbstgebackenen Torte von Sohn Damian feierte. Elizabeth hebt stets hervor, wie wichtig es ihr inzwischen sei, ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben zu finden.

Billy Ray hat in der Vergangenheit schon öfter bewiesen, wie sehr er die Beziehung zu Elizabeth zu schätzen weiß. Statt egozentrischer Gesten widmet er sich gerne gemeinsamen Aktivitäten und unterstützt sie bei ihren Projekten. Ob es die Teilnahme an Events ist oder kleine Gesten im Alltag – das Paar scheint sich gegenseitig den Rücken zu stärken. Billy Ray, der auch mit Elizabeths Familie mühelos harmoniert, wirkt so verliebt wie lange nicht mehr. Miley, die auch als progressives Model begeistert, hat indes erklärt, dass es für sie eine wahre Freude sei, ihre Eltern in einem neuen Kapitel ihres Lebens so unbeschwert zu sehen: "Das Wichtigste für meine beiden Eltern ist, dass sie glücklich sind, und es ist offensichtlich, dass sie es beide sind."

Getty Images Miley Cyrus, Juli 2025

Instagram / elizabethhurley1 Billy Ray Cyrus und Elizabeth Hurley, August 2025

Instagram / tishcyrus Tish Cyrus mit "Prison Break"-Star Dominic Purcell