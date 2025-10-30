Ferrari-Attacke: Lotto-Chico bietet Mega-Summe für Hinweise

Kürsat Yildirim (44), besser bekannt als Lottomillionär Chico, setzt jetzt nach einem Anschlag auf sein Eigentum auf eine überraschende Maßnahme: In der Nacht auf den 8. Oktober wurde sein wertvoller Ferrari 488 Pista in der Dortmunder Lortzingstraße mit bis zu neun Schüssen attackiert. Der Angriff, der nach ersten Ermittlungen gegen 23 Uhr stattfand, wurde von Anwohnern zwar bemerkt, aber nicht weiter beachtet. Als der 44-Jährige gegen 1:47 Uhr nach Hause kam, bemerkte er die Einschusslöcher an dem für 730.000 Euro erworbenen Fahrzeug und alarmierte die Polizei. Rund drei Wochen später ist der Täter noch immer nicht gefunden, weshalb Chico laut Bild nun 50.000 Euro Belohnung für Hinweise auf den Angreifer bietet.

Der Realitystar betont, dass es ihm weder um Rache noch um Selbstjustiz geht, sondern einzig darum, den Täter oder dessen Motiv zu verstehen. In einer klaren Ansprache sagte er: "Wenn jemand mir sagen kann, wer das war, [...] bin ich bereit, 50.000 Euro zu geben." Laut Chico sollen alle gesammelten Informationen an die Behörden weitergeleitet werden. Die Polizei hat bisher keine entscheidenden Fortschritte in den Ermittlungen erzielt, was offenbar auch den Anlass für seinen ungewöhnlichen Aufruf gab. Zeugen, die sachdienliche Hinweise liefern können, werden gebeten, sich bei den Behörden zu melden, um eine baldige Klärung des Vorfalls zu ermöglichen.

Nach dem Anschlag äußerte sich Chico im Interview mit RTL sichtlich mitgenommen. "Ich bin weiter unter Schock. Ich parke mein Auto seit drei Jahren in der Nordstadt. Noch nie ist etwas passiert. Ich habe mit niemandem Stress. Ich bin zu allen nett und helfe gerne, teile Essen und reposte auf Instagram immer die Bilder meiner Follower", erklärte der Lotto-Gewinner. Besonders betonte er dabei, wie sehr ihn die Sorge seiner Familie belastet: "Auf mein Auto können die noch hundertmal schießen. Aber meine Eltern haben Angst, das haben sie nicht verdient. Das tut mir weh."

Chico, "Promis unter Palmen"-Kandidat 2025

Lottomillionär Chico vor seinem Ferrari 488 Pista, Oktober 2025.

Kürsat Chico Yildirim, Lottomillionär

