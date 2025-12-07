Lotto-Chico verrät neue Details über seinen Kinderwunsch

Kürsat Chico Yildirim, besser bekannt als Lotto-Chico, hat in einem Interview mit Promiflash offen über seinen Kinderwunsch gesprochen. Der Reality-TV-Star verriet, dass er sich nichts sehnlicher wünscht, als Vater zu werden. Besonders spannend: Als er gefragt wurde, ob er lieber einen Jungen oder ein Mädchen hätte, gab er eine überraschend ehrliche Antwort: "Hauptsache gesund. Aber ich würde mir ein Mädchen wünschen."

Chico führte aus, weshalb er sich ein Mädchen wünscht. Er erzählte, er sei ohne Schwester aufgewachsen und habe den Wunsch nach einer weiblichen Bezugsperson in der Familie stets gespürt. "Wir sind drei Jungs. Ich bin ohne Schwester groß geworden. Ich hätte mir schon eine Schwester gewünscht", erklärte er gegenüber Promiflash. Auch seine Mutter erwähnte er dabei mit einem kleinen Seitenhieb: "Ja, meine arme Mama." Man kann also vermuten, dass Chico sich ein wenig Nachholbedarf erhofft, wenn es um weibliche Energie in der Familie geht.

Seit seinem überraschenden Lotto-Gewinn steht Chico im Rampenlicht, doch er präsentiert sich bodenständig und offen für die Zukunft. Ob zahlreiche Fernsehauftritte oder Begegnungen mit seinen Fans – der ehemalige Lottogewinner ist sympathisch und zugänglich geblieben. Während viele Details über sein Berufsleben bekannt sind, zeigt sich Chico mit Aussagen wie diesen auch von einer privaten, verletzlichen Seite. Seine Offenheit zu seinem Kinderwunsch dürfte bei seinen Fans gut ankommen und einmal mehr zeigen, dass er trotz Ruhm und Erfolg ganz bodenständige Träume und Wünsche hat.

IMAGO / Panama Pictures Kürsat Chico Yildirim, Dezember 2024

IMAGO / BOBO Kürsat Chico Yildirim, Lottomillionär

Instagram / chico_lottomillionaer Kürsat Yildirim alias Chico