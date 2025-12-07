So ungewöhnlich hat Lotto-Chico seine Kindheit verbracht

Kürsat Chico Yildirim, besser bekannt als Lotto-Chico, hat kürzlich Einblicke in seine Kindheit gegeben. In einem Interview mit Promiflash schwärmte der Reality-TV-Star von seiner Jugend in einem kleinen Dorf in der Türkei. "Ich bin in ganz anderen Verhältnissen groß geworden. Als ich das erste Mal Cola in meinem Leben getrunken habe, war ich acht Jahre alt", erzählte er. Besonders tiefe Erinnerungen hegt er an die idyllischen Landschaften: "Wir sind Berge hochgegangen. Wir sind Esel geritten. Ja, es waren schöne Zeiten." Trotz der bescheidenen Umstände beschreibt Chico seine Kindheit als schön und prägend.

Sein Heimatdorf, das sich inmitten der Region Kappadokien befindet, spielte eine bedeutende Rolle in seiner Entwicklung. Chico erklärte, dass man das kleine Dorf kaum finden könne, so abgelegen liege es. In der Natur aufgewachsen, ist er umgeben von Tieren wie Kühen und Hühnern groß geworden. Dieser Alltag, so betont er, habe ihn zu der Person gemacht, die er heute ist. Gleichzeitig hebt er hervor, wie unterschiedlich seine Kindheit im Vergleich zu seinem jetzigen Leben gewesen sei.

Doch nicht nur Chicos Kindheit war Thema. Er sprach zudem offen über seine Pläne für die Zukunft. "Ich bin eigentlich bereit. Meine Freundin ist auch bereit. Es wird auf jeden Fall nicht mehr lange dauern, bis ich mal Papa werde. Aber wir lassen es langsam angehen", verriet er und zeigte sich dabei voller Vorfreude. Auch das Thema Heirat scheint für ihn und seine Partnerin wichtig zu sein. "Ich bin frisch verliebt seit einem Jahr. Ich habe eine neue Beziehung. Ich bin auch sehr glücklich mit meiner Liebe. Gucken wir mal, wo uns das hinführt", erklärte der Dortmunder.

Anzeige Anzeige

Imago Kürsat Yildirim, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / chico_lottomillionaer Kürsat Yildirim alias Chico

Anzeige Anzeige

IMAGO / Panama Pictures Kürsat Chico Yildirim, Dezember 2024