Oh là là: Charlotte Würdig begeistert Fans mit Bikini-Foto

Charlotte Würdig (47) genießt aktuell den Sommer in Griechenland und versetzt ihre Fans auf Instagram in Begeisterung. Die Moderatorin teilt Fotos von sich in einem knappen blauen Bikini, der ihre durchtrainierten Bauchmuskeln perfekt in Szene setzt. In einer zweiten Aufnahme dreht sie sich um und lässt ihre Follower einen Blick auf ihre sportliche Rückseite werfen. "Du brauchst dich definitiv nicht zu verstecken! Schöne Frau! Respekt!", lautet nur einer der vielen begeisterten Kommentare unter ihrem Beitrag. Selbst Frauke Ludowig (61) zeigt mit zwei Flammen-Emojis ihre Anerkennung für die heißen Schnappschüsse.

Die Pool-Bilder sind für Charlotte nicht nur eine Gelegenheit, Urlaubsstimmung zu verbreiten, sondern zeigen auch, dass sie sich in ihrer Haut wohlfühlt. Die Die Verräter-Gewinnerin bekommt unter dem Beitrag neben zahlreichen Komplimenten auch viel Lob für ihre Fitness. Die Moderatorin ist für ihre Disziplin bekannt und teilt auch immer wieder Einblicke, wie sie Sport und Ernährung in ihren Alltag integriert. Mit Kommentaren wie "Mega in Form" oder "Wunderschön" überschütten die Instagram-User die 47-Jährige mit Lob.

Charlotte hat den Griechenland-Urlaub wahrscheinlich nicht alleine verbracht. Auch Georgina Stumpf teilte auf Instagram sonnige Bilder aus Griechenland. Dass die beiden Frauen zur selben Zeit am selben Ort waren, überrascht nicht – schließlich sind Charlotte und Gia enge Freundinnen. Die Ex-Partnerinnen des Rappers Sido (44) leben nicht nur in Deutschland unter einem Dach, sondern sind mittlerweile auch Geschäftspartnerinnen. Gemeinsam haben sie den Podcast "The Real Ex-Wives", in dem sie offen, humorvoll und ehrlich über ihr Leben, ihre Erfahrungen und ihre Freundschaft sprechen.

Anzeige Anzeige

Instagram / charlottewuerdig Charlotte Würdig im August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / charlottewuerdig Charlotte Würdig im August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / giageorgina Georgina Stumpf im August 2025