Katy Perry feiert mit Justin Trudeau ihren 41. Geburtstag

Katy Perry (41) hat ihren 41. Geburtstag stilvoll hinter den Kulissen ihrer aktuellen Lifetimes-Tour gefeiert – und an ihrer Seite war niemand Geringeres als Justin Trudeau (53). Ein Video, das die "Teenage Dream"-Sängerin auf Instagram teilte, zeigt sie beim Auspusten der Kerzen auf einer Geburtstagstorte, umgeben von ihrer Crew. Im Hintergrund ist der ehemalige kanadische Premierminister zu erkennen, der lachend und klatschend Anteil an der Feier nimmt. Mit diesem kleinen, aber vielsagenden Auftritt macht die Sängerin ihre neue Romanze mit Justin offiziell – zumindest für ihre Fans.

Die beiden hatten erst vor Kurzem ihre Romanze öffentlich gemacht, als sie gemeinsam bei einem Date in Paris gesichtet wurden. Während ihrer Geburtstagsparty backstage zeigte sich Katy mit ihrer Crew in ausgelassener Stimmung, und auch Justin scheint sich sichtlich wohl in dieser neuen Rolle zu fühlen. Das nun auf Instagram gepostete Geburtstagsvideo dokumentiert diesen besonderen Moment und bringt die beiden somit erneut in den Fokus der Öffentlichkeit. Das Paar, das seit Juli romantisch miteinander in Verbindung gebracht wird, scheint jetzt endgültig zu seinen Gefühlen zu stehen.

Justin, der jahrelang die Geschicke Kanadas lenkte, und Katy, die weltweit für ihre Hits und extravaganten Bühnenauftritte bekannt ist, galten zunächst als überraschendes Paar. Doch angesichts der gemeinsamen Auftritte und intimen Momente, die die beiden in letzter Zeit teilten, scheint die Verbindung harmonisch zu sein. Bereits in Paris, wo sie bei einer berühmten Cabaret-Show gesichtet wurden, war die Verliebtheit spürbar. Für Katy, die nach Auftritten regelmäßig Zeit mit ihrer Tochter verbringt, und Justin, dem drei Kinder aus einer früheren Ehe wichtig sind, ist ihr neuer Lebensabschnitt offensichtlich ein Grund zur Freude.

Collage: Getty Images, IMAGO / Anadolu Agency Collage: Katy Perry und Justin Trudeau

Getty Images Katy Perry bei einem Konzert in Inglewood, Kalifornien, July 2025

Getty Images Justin Trudeau, ehemaliger kanadischer Premierminister