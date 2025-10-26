Katy Perry und Justin Trudeau zeigen sich als Paar in Paris

Machen Katy Perry (41) und Justin Trudeau (53) ihre Beziehung hiermit offiziell? Am Samstagabend wurden die Sängerin und der ehemalige kanadische Premierminister händchenhaltend zu Besuch bei der berühmten Cabaret-Show "Crazy Horse" in Paris gesichtet. Anlass des gemeinsamen Abends war der 41. Geburtstag von Katy, den sie mit einem ausgelassenen Date feierten. Vor Ort entstand eine romantische Szene: Ein Fan überreichte Katy eine Rose und gratulierte ihr zum Geburtstag, während das Paar sichtlich glücklich in die Kameras strahlte. Das zeigen Fotos, die TMZ vorliegen.

Bereits im Sommer hatten Gerüchte um eine Romanze der beiden die Runde gemacht. Ihr erstes Rendezvous fand in Montreal statt, wo sie sowohl bei einem Abendessen als auch bei einem Spaziergang durch den Mount Royal Park gesehen wurden. Auch bei einem ihrer Konzerte in Montreal war Justin anwesend, um die "Unconditionally"-Interpretin während ihrer aktuellen "Lifetimes"-Tournee anzufeuern. Im September tauchten dann Fotos auf, die das Paar auf einer Yacht vor der Küste Santa Barbaras zeigten, wo sie sich innig umarmten und küssten.

Privat haben Katy und Justin zuletzt einige einschneidende Veränderungen erlebt. Erst im Juni wurde bekannt, dass Katy von ihrem Verlobten Orlando Bloom (48) getrennt sein soll. Auch Justin, der 2023 nach 18 Jahren Ehe die Trennung von seiner Frau Sophie Grégoire Trudeau (50) bekanntgab, scheint nach dieser Lebensphase bereit für eine neue Verbindung zu sein. Wie Insider berichten, ließ Justin nichts unversucht, um die Musikerin zu erobern. Nach ihrem gemeinsamen Abend in der Stadt der Liebe scheinen die beiden nun bereit zu sein, ihr Glück mit der Welt zu teilen.

Getty Images, Imago Collage: Katy Perry, Justin Trudeau

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, März 2025

Getty Images Sophie Grégoire und Justin Trudeau im September 2012 in Toronto