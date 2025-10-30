So viele Kinder möchte Anna Strigl mit ihrem Partner Felix

Anna Strigl, bekannt aus der TV-Show Too Hot To Handle: Germany, ist total verliebt. Die Influencerin mit über 2,3 Millionen Followern auf TikTok hat ihr neues Glück gefunden – sowohl geografisch als auch privat. Seit Kurzem lebt die Tirolerin in Wien und teilt ihr Zuhause mit niemand Geringerem als dem Skirennläufer Felix Klingler. Auf ihrem Instagram-Kanal gab sie nun Einblicke in ihre Zukunftspläne mit ihrem Partner. In einem Video fragt Felix: "Wie viele Kinder wollen wir?" Ihre Antwort: "Drei."

Auch beruflich schlägt Anna mittlerweile andere Wege ein. Nach Jahren im Ausland hat sie festgestellt, dass das Leben in Hollywood nicht zu ihr passt. "Das fehlende Gesundheitssystem, die schlechte Luft, die ganze Mentalität und Oberflächlichkeit – es hat mich alles abgeschreckt dort", sagte sie in einem Interview mit Bild. Statt auf der großen Leinwand setzt sie beruflich voll auf ihre Social-Media-Karriere, die ihr finanzielle Unabhängigkeit beschert: "Ich lebe gut von Social Media. Ich müsste nichts anderes mehr machen."

Dass es zwischen der ehemaligen "Dancing Stars"-Teilnehmerin und ihrem Freund Felix so gut läuft, liegt wohl auch an ihren abenteuerlichen Dates. Auf Instagram teilt die Influencerin regelmäßig ihre sogenannten Alphabet-Dates mit ihren Followern. Die Regeln: Bei jedem Treffen suchen sie eine Aktivität aus, die mit dem nächsten Buchstaben im Alphabet startet. Für "A" ging es zum Asiaten, wo das Paar flambiertes Sushi probierte. Das "B"-Date führte Felix zum Balletttraining von Anna, und beim Buchstaben "C" wagten sich die Turteltauben gemeinsam in eine Kältekammer mit eisigen -110 Grad.

Instagram / klingler.felix Anna Strigl und ihr Freund Felix Klingler, April 2025.

Netflix Anna Strigl, "Too Hot To Handle: Germany"-Kandidatin

Instagram / anna_strigl Anna Strigl und ihr Freund Felix Klingler, Dezember 2024

