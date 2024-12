Anna Strigl genießt verrückte Dates mit ihrem neuen Freund

Anna Strigl ist wieder vergeben – und das auch schon seit einigen Wochen. Wie die Too Hot to Handle: Germany-Bekanntheit nun fleißig auf ihrem Instagram-Kanal festhält, gehen sie und ihr neuer Freund Felix Klingler regelmäßig auf abenteuerliche Dates. Das machen sie nach dem Alphabet-Prinzip – also jedes Mal probieren sie eine neue Aktivität aus, die mit einem anderen Buchstaben beginnt. Nachdem sie in den vergangenen Wochen schon A und B abgeklappert haben, ist nun C dran. In einem Clip hält sie fest, wie die beiden Turteltauben einen romantischen Ausflug in ein Cryozentrum machen. Dabei besuchen sie zusammen eine Kältekammer, in der eisige -110 Grad herrschen. Trotz der bitteren Kälte bewerten Anna und ihr Partner diese Erfahrung mit "10 von 10 Punkten".

Für den Buchstaben A ging es für die beiden ab zum Asiaten, wo ihnen Sushi serviert wurde, das direkt vor ihren Augen flambiert wurde. Für den Buchstaben B nahm Anna ihren Partner mit zu ihrem Balletttraining. Dass die beiden ihre Erfahrungen mit den Alphabet-Dates im Netz teilen, kommt bei Annas Fans richtig gut an. "Ihr passt so gut zusammen", schreibt ein User, während andere in den Kommentaren meinen: "Diese Idee ist so süß!" und "Ihr seid so ein schönes Paar!" Obwohl Anna und Felix die Dates für die Öffentlichkeit aufzeichnen, gibt es sonst nicht viele Hinweise, wer der neue Mann an der Seite der Influencerin ist. Auch die genaueren Details, wie die Beziehung begonnen hat, behält die Sportlerin aktuell noch für sich.

Dass Anna aktuell mit einem Mann liiert ist, kommt für einige Fans sicherlich überraschend. Immerhin wurde sie bekannt durch ihre Teilnahme an "Too Hot to Handle: Germany" – wo sie sich in die Kandidatin Stella Stegmann (27) verliebte. Die beiden kamen dann letztendlich auch zusammen, obwohl die Romanze offensichtlich kein glückliches Ende nahm. Nach nur zwei Monaten Beziehung trennten sich die beiden Frauen im Juni 2023.

Instagram / anna_strigl Anna Strigl und ihr Freund Felix Klingler, Dezember 2024

Instagram / anna_strigl Stella Stegmann und Anna Strigl

