Liebes-Aus bei "Too Hot to Handle: Germany"-Anna und Stella

Stella Stegmann und Anna Strigl hatten sich in der Realityshow Too Hot To Handle: Germany kennengelernt. Allerdings wurde aus den beiden erst nach dem Format ein Paar. Nun bestätigt Stella jedoch das Liebes-Aus auf TikTok: “Anna und ich haben uns getrennt.” Für die Beauty sei es die richtige Entscheidung gewesen. "Trotzdem war es nicht einfach und ich hoffe, dass wir weiterhin sehr gut befreundet sein können", gibt die Fernsehbekanntheit zu.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de