"Unangenehm": Marc Eggers schwingt im Stripclub das Tanzbein

Ein ungewöhnlicher Abend im Stripclub "Wilde Jungs" auf St. Pauli bescherte den Besucherinnen jetzt eine ganz besondere Show. Marc Eggers (39), ehemaliger Partner von Sänger Bill Kaulitz (36), präsentierte in dem von Olivia Jones (55) betriebenen Etablissement nun sein Können. Anlass für seinen Auftritt war eine Challenge des YouTube-Teams "Rinos", bestehend aus Marc, Inscope21 (30), Sascha Hellinger (30), Tim Gabel und Rewinside (32). Die Gruppe forderte sich gegenseitig zu einem Praktikum der besonderen Art heraus. Unter den Augen der Dragqueen-Ikone ging es vom Kostümfundus über Backstage direkt auf die Bühne.

Bevor es heiß wurde, hieß es erst einmal schuften: Die "Rinos" sortierten laut Bild Glitzer-Outfits und polierten eine Sammlung aus Sexpuppen. Danach folgte ein Striptease-Kurs: Marc, der bereits bei Let's Dance-Rhythmusgefühl bewiesen hatte, punktete zusätzlich mit Breakdance-Moves. Bei der Generalprobe war er trotzdem nervös: "Ich fühle mich gerade so f*cking unangenehm", gestand er im YouTube-Video. Über Inscope meinte er: "Nico zieht sich aus, und damit rettet er die Show, oder?" Genau so kam es: Inscope legte los, warf sein Shirt ins Publikum und die Besucherinnen feierten die improvisierte Striptease-Show der "Praktikanten".

Marc ist seit Jahren auf Social Media und als Schlagersänger aktiv und unterhält mit den "Rinos" regelmäßig seine Fans. Marc wurde zuletzt einem breiten Publikum durch seine romantischen Verbindungen bekannt. Insbesondere durch die Beziehung zu Bill Kaulitz, die in der Vergangenheit immer wieder Schlagzeilen machte. So soll Marc gegenüber Bill nicht treu gewesen sein. Privat hält er sich seitdem eher zurück. Im Netz zeigt er sich mit den Rinos meist als Teamplayer und überzeugt mit seinem Humor.

Instagram / marceggers Marc Eggers, TV-Bekanntheit

Instagram / rinos_official YouTuber-Gruppe "Die Rinos" mit Inscope21, Tim Gabel, Sascha, Marc Eggers, Rewi und Gast Aditotoro

Instagram / heidiklum Marc Eggers, Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz, April 2024