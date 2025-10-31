Nach Trennung: Pietro droppt "Liebeskummer" mit Marc Eggers

Pietro Lombardi (33) lässt die Herzen seiner Fans schneller schlagen: Der DSDS-Star veröffentlichte am 31. Oktober eine brandneue Single mit einem besonderen Titel: "Liebeskummer". Einen Teaser teilte der Sänger auf Instagram – und setzte auf prominente Unterstützung! Kein Geringerer als Let's Dance-Bekanntheit Marc Eggers (39) hockt auf einer Holzbank neben Pietro und tanzt beherzt mit zu den Beats. Er ist der Produzent von "Liebeskummer" und suchte schon vor einigen Wochen nach einer Stimme, die sein Werk umsetzt. Aber ob hinter der Kooperation doch etwas mehr steckt?

Auffällig ist, dass Pietros Titel kurz nach der Trennung von seiner Ex-Partnerin Laura Maria Rypa (29) auf den Markt kommt. Spielt der Musiker auf die Mutter zweier seiner drei Söhne an? In den Zeilen des Songs lautet es unter anderem: "Liebeskummer, kein Bock auf Drama. Du hast sie gef*ckt, sie glaubt an Karma. Tausendmal versucht, tausendmal geweint. Ihr Herz sagt, es reicht." Tatsächlich wären die Lyrics durchaus passend, denn Pietro und die Influencerin trennten sich in den vergangenen Jahren schon rund siebenmal. Zudem verriet Laura gegenüber RTL: "Es gab keinen speziellen Grund, sondern es waren einfach Dinge, die sich über Jahre angestaut haben und die immer wieder hochgekommen sind."

Da der Song aus Marcs Feder stammt, ist auch wahrscheinlich, dass es um seinen Herzschmerz geht. Vor ein paar Monaten sorgte der Tänzer für Schlagzeilen, als die Beziehung mit Tokio Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (36) zerbrach. Die Männer führten zwischen September 2023 und circa Anfang 2025 eine On-off-Beziehung. Marc tauchte sogar in Bills Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" auf. Ob er mit Zeilen wie "Sie verliebt sich nur noch in sich, weil ihr Herz jetzt sicher ist. Sie verliebt sich nur noch in sich, denn sie lebt, sie lebt nicht für dich" oder "Ihr gehört die ganze Welt. Die Koffer sind gepackt. Sie macht nur das, was ihr gefällt. Zu oft belogen, zu oft vertraut", im übertragenen Sinn Bill meint, bleibt jedoch offen.

Instagram / pietrolombardi Marc Eggers und Pietro Lombardi, Oktober 2025

Panama Pictures / ActionPress Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, 2023

Instagram / heidiklum Marc Eggers, Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz, April 2024