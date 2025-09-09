Drama bei Jenni Iglesias und Nico: Es kam zu Polizeieinsatz

Schon bei Prominent getrennt flogen zwischen Jennifer Iglesias (26) und ihrem Ex Nico Nizou ordentlich die Fetzen. Bei der Reunion-Show kommt es erneut zu einem heftigen Streit zwischen den beiden. Nico betont gegenüber Moderatorin Charlotte Würdig, dass Jennis aufbrausende Art, durch die sie in der Show auffiel, privat noch ausgeprägter sei. "In der Beziehung war sie noch 20-mal schlimmer. Wenn sie off-cam ist, geht sie noch viel, viel krasser ab", behauptet er und erzählt von einer Situation, in der es sogar zu einem Polizeieinsatz gekommen sei. Darüber, wer von den beiden der Auslöser gewesen ist, herrscht aber Uneinigkeit zwischen dem Ex-Paar.

"Wir waren in Oberhausen, Aleks Petrovic hat eine Party gemacht. Das war unser erster öffentlicher Auftritt nach Love Island. Da hat sie die Dreistigkeit besessen, anderthalb Stunden mit Diogo zu reden, ohne mir zu sagen, was abgeht. Ich kannte niemanden dort", erinnert sich Nico und fügt hinzu, er habe sich daraufhin mit einer anderen Frau über Fußball ausgetauscht, woraufhin Jennifer ausgerastet sei. Sie habe die Party verlassen, mitsamt dem Auto und dem Schlüssel für ihre gemeinsame Wohnung. Nico habe sich daraufhin ein Taxi nehmen müssen – 160 Euro habe ihn die Fahrt nach Düsseldorf gekostet. Zu Hause angekommen, habe er vor verschlossenen Türen gestanden: "Ich habe sie nicht erreicht, sie hatte mich auf allen Plattformen blockiert. Ich habe geklingelt, sie hat die Tür nicht aufgemacht. Dann hab ich die Nerven verloren und das ganze Mehrfamilienhaus wachgeklingelt. Dann haben die die Polizei gerufen, die sind mit zwei Mannschaftswagen gekommen. Aber ich wollte ja nur rein, ich wollte nur meine Sachen holen."

Jennifer hingegen betont, dass sie sich in diesem Moment nicht sicher gefühlt habe. "Er hat mich angeschrien, er war sehr aggressiv", erzählt sie. Als die Polizei Nico dann aber mit auf die Wache nehmen wollte, habe sie interveniert und versichert, dass er keine ernsthafte Gefahr für sie darstelle. Die Beamten seien laut ihrer Aussage aber nicht überzeugt davon gewesen, dass sie in seiner Gegenwart in guten Händen sei. "Der Polizist hat zu mir gesagt: 'Ich glaube nicht, dass du sowas verdient hast'", erinnert sie die ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidatin.

Jennifer und Nico lernten sich in der Frühjahrsstaffel von "Love Island" im Jahr 2022 kennen. Bei den beiden Reality-TV-Kandidaten schien es Liebe auf den ersten Blick zu sein und sie galten schnell als das Traum-Couple der Staffel. Sie verließen nicht nur als Paar, sondern auch als Sieger die Show. Danach fackelten sie nicht lange und zogen schnell in eine gemeinsame Wohnung. So schnell wie alles begann, endete ihr Liebesglück aber auch schon wieder: Im Oktober 2022 und damit nur knapp sechs Monate nach der Ausstrahlung der Sendung machten die beiden ihre Trennung öffentlich.

RTL Nico Nizou und Jennifer Iglesias bei "Prominent getrennt" 2025

RTL "Prominent getrennt"-Kandidat Nico

RTLZWEI Jennifer Iglesias, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias im Oktober 2024