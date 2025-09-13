Nico Nizou spricht offen: Deshalb kam es zur Jenny-Trennung

Nico Nizou und Jennifer Iglesias (26) waren Kandidaten der jüngsten Staffel von Prominent getrennt und sorgten dort mit hitzigen Streitigkeiten für Schlagzeilen. Ein Streitthema war die mutmaßliche Untreue, die Nico der Love Island-Bekanntheit vorwarf – es gab wohl Seitensprünge, die schließlich zur Trennung führten. In einem Instagram-Video wirft er Jennifer vor, ihn betrogen zu haben, und zeigt nun auch ein Beweisfoto, das sie mit einem anderen Mann zeigt. "Das ist Jennifer und das ist der Typ, mit dem sie fremdgegangen ist", behauptet Nico.

Laut Nico habe sich Jennifer weiter mit diesem Mann getroffen habe, während sie noch in einer Beziehung mit ihm war. "Ich hab noch mit dem Typ gechillt, wollte mich mit ihm anfreunden, weil ich frisch in Düsseldorf war. Dass sie dann genau mit dem am Scheppern ist, das war schon crazy", erklärt der Reality-TV-Star. Hinzu kommen Vorwürfe, Jennifer habe versucht, ihn mit sehr privaten Informationen unter Druck zu setzen, als sie von seinem Wissen über die Affäre erfuhr. "Sie wollte ihren Ruf retten und sagte zu mir, dass sie mein Leben ruinieren würde, wenn ich es öffentlich mache", so Nico. Aus Angst, die Situation noch schlimmer zu machen, habe er damals geschwiegen.

Die Beziehung von Jennifer und Nico begann zunächst vielversprechend, doch die beiden zerstritten sich immer mehr, was schließlich zur Trennung führte. Ihr Auseinandergehen wurde durch die Teilnahme bei "Prominent getrennt" noch einmal öffentlich aufgearbeitet, wo die Spannungen zwischen den beiden Ex-Partnern für reichlich Zündstoff sorgten. Die Fans der beiden Ex-Partner diskutieren bereits hitzig die neuen Enthüllungen, doch eine Stellungnahme von Jennifer bleibt abzuwarten.

RTL "Prominent getrennt"-Kandidat Nico

RTL Nico Nizou und Jennifer Iglesias bei "Prominent getrennt" 2025

RTL Jennifer Iglesias bei "Prominent getrennt" 2025