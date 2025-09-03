Nico Nizou deutet an: Jenny war außerhalb der Show aggressiv

Nico Nizou und Jennifer Iglesias (26) waren Teil der vierten Staffel Prominent getrennt. Besonders Jenny fiel im Format durch ihr aggressives Verhalten gegenüber ihrem Ex-Freund auf. Jetzt lässt dieser durchblicken, dass er bereits in der Beziehung mit der Promi Big Brother-Bekanntheit solche Situationen erlebte. "Nicht jede Erfahrung, die ich gemacht habe, ist öffentlich sichtbar. Für mich gab es eine sehr harte Situation, in der meine Ex-Partnerin mir ein Glas ins Gesicht geworfen hat", schreibt der Reality-TV-Teilnehmer in seiner Instagram-Story. Zwar nennt er ihren Namen nicht, doch in früheren Storys bezieht er sich auf eine Szene in der Show, in der Jenny ihm eine Sektflasche ins Gesicht schüttete.

Es bleibt unklar, wann genau sich der Vorfall ereignete, aber Nico deutet an, dass er eine bedeutende Rolle in der Dynamik ihrer Beziehung spielte. "Ich konnte zwar teilweise ausweichen, aber das hat Spuren hinterlassen, vor allem mental damals", schildert der ehemalige Love Island-Gewinner weiter. Die Situation habe ihm die Bedeutung persönlicher Grenzen bewusst gemacht. Zudem habe er erkannt, wie unvorhersehbar das Verhalten seiner Ex-Partnerin oft für ihn gewesen sei. "Nach diesem Erlebnis habe ich bewusst alleine geschlafen – das sagt eigentlich schon alles", schließt er ab.

Der aggressive Schlagabtausch zwischen der Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidatin und Nico sorgte für schockierte Reaktionen. In der finalen Folge endete ein gemeinsames Abendessen in einem heftigen Streit, bei dem Jenny eine Sektflasche über den Tisch hinweg auf ihren Ex-Freund entleerte. Zwar konnten ihre Mitstreiter die Situation deeskalieren, doch dennoch hagelte es viel Kritik von den Zuschauern. "Jenny hätte fliegen müssen" und "Ja, es gibt auch Gewalt gegen Männer... Sollte genauso geahndet werden, wie umgekehrt", empörten sich Nutzer unter einem Clip von RTL auf TikTok.

