Von Atemnot aus Schlaf gerissen: Pietro Lombardi beunruhigt

Sänger Pietro Lombardi (33) hat seine Fans mit einer besorgniserregenden Nachricht aus der letzten Nacht auf Instagram aufgeschreckt. Der Reality-TV-Star schilderte in seiner Story, dass er mitten in der Nacht von einem heftigen Anfall aus dem Schlaf gerissen wurde. Er sei aufgewacht, habe plötzlich keine Luft mehr bekommen und musste sich ohne erkennbaren Grund übergeben. "Ich dachte wirklich, ich ersticke, und was mir so Angst gemacht hat, war, dass es einfach aus dem Nichts kam", teilte der Musiker mit. Zwar habe sich sein Zustand inzwischen leicht stabilisiert, aber sein Rachen sei noch verengt, es sei weiterhin schwer zu atmen und er fühle sich unwohl.

Die genauen Ursachen dieses Anfalls sind bisher unklar, und Pietro selbst spekulierte, dass ein großer Teil seiner Empfindungen vielleicht mental bedingt sein könnte. Dennoch bleibt die Sorge bestehen, da derartige Symptome für ihn eine völlig neue Erfahrung darstellen. Fans zeigen sich in den sozialen Medien alarmiert und wünschen dem Sänger Genesung. Pietro betonte außerdem, dass er hofft, dass es ihm heute besser gehen wird. Für eine endgültige Klärung seines Zustandes scheint es aber noch keine Antwort zu geben.

Pietro, der vor allem für seinen Erfolg als Musiker und seine sympathische Art bekannt ist, steht in den letzten Monaten immer wieder im Fokus der Aufmerksamkeit. Auch sein Privatleben spielt dabei eine große Rolle. Seit seiner langjährigen Beziehung mit der Influencerin Laura Maria Rypa (29), von der er sich in diesem Sommer getrennt hatte, gibt es immer wieder Gerüchte um mögliche Gefühle für sie. Es ist klar, dass der zweifache Vater, der sonst für seinen humorvollen Umgang mit Fans bekannt ist, derzeit eine herausfordernde Phase erlebt.

IMAGO / nicepix.world Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi berichtet in einer Insta-Story von seiner erschreckenden Nacht

IMAGO / Panama Pictures Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, 2023