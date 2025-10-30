Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Stars
Deutsche Stars
Samira Yavuz
"Zeit heilt alle Wunden": Samira Yavuz geht es immer besser
"Zeit heilt alle Wunden": Samira Yavuz geht es immer besserInstagram / samirayasminleilaZur Bildergalerie

"Zeit heilt alle Wunden": Samira Yavuz geht es immer besser

- Charlotte Stehr
Lesezeit: 2 min

Samira Yavuz (31) hat schwierige Monate hinter sich, doch allmählich kehrt wieder Licht in ihr Leben ein. Nachdem sie und ihr Ehemann Serkan Yavuz (32) zu Beginn des Jahres ihre Trennung bekannt gegeben hatten, gab es immer wieder neue Höhen und Tiefen. Nun gibt die TV-Bekanntheit einen hoffnungsvollen Einblick in ihrem Podcast "Main Character Mode". Zuversichtlich berichtet sie: "Ich hab wieder so richtig Bock, was aus mir zu machen. Ich empfinde mich als schön. Ich lege wieder mehr Wert auf mich. Es ist mehr Motivation da dafür."

Nach dem Liebes-Aus habe es sie traurig gemacht, die Abende nicht mehr mit ihrem Partner verbringen zu können. Doch auch in diesem Bereich ist Samira gewachsen. "Das habe ich jetzt aber nicht mehr. Das belastet mich nicht mehr", berichtet sie ihren Fans stolz in ihrem Podcast. Die zweifache Mutter möchte ihre Follower, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, ermutigen: "Man sagt doch: 'Die Zeit heilt alle Wunden.' Und das möchte man immer nicht hören, wenn um einen herum die Welt kollabiert, aber es ist einfach so."

Die beiden Ex-Partner teilen sich trotz allem die Verantwortung für ihre zwei gemeinsamen Kinder Nova und Valea. Auch wenn das Verhältnis zwischen Samira und Serkan sicherlich nicht komplett reibungslos ist, versuchen sie, den Kontakt harmonisch zu gestalten. Kürzlich übernahm der Familienvater für ein Wochenende die alleinige Verantwortung über seine Töchter, während sich Samira in einem Wellness-Hotel entspannen konnte. "Ich habe das sehr, sehr, sehr geschätzt und habe das Gefühl, als hätte ich Kraft getankt", erzählte sie danach in ihrem Podcast.

Samira Yavuz, September 2025
Instagram / samirayasminleila
Samira Yavuz, September 2025
Samira und Serkan Yavuz im Oktober 2024
Instagram / serkan_yavuz
Samira und Serkan Yavuz im Oktober 2024
Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025
Instagram / samirayasminleila
Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025
Glaubt ihr, Samira ist gerade auf dem richtigen Weg nach der Trennung?
In diesem Artikel