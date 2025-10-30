"Zeit heilt alle Wunden": Samira Yavuz geht es immer besser

Samira Yavuz (31) hat schwierige Monate hinter sich, doch allmählich kehrt wieder Licht in ihr Leben ein. Nachdem sie und ihr Ehemann Serkan Yavuz (32) zu Beginn des Jahres ihre Trennung bekannt gegeben hatten, gab es immer wieder neue Höhen und Tiefen. Nun gibt die TV-Bekanntheit einen hoffnungsvollen Einblick in ihrem Podcast "Main Character Mode". Zuversichtlich berichtet sie: "Ich hab wieder so richtig Bock, was aus mir zu machen. Ich empfinde mich als schön. Ich lege wieder mehr Wert auf mich. Es ist mehr Motivation da dafür."

Nach dem Liebes-Aus habe es sie traurig gemacht, die Abende nicht mehr mit ihrem Partner verbringen zu können. Doch auch in diesem Bereich ist Samira gewachsen. "Das habe ich jetzt aber nicht mehr. Das belastet mich nicht mehr", berichtet sie ihren Fans stolz in ihrem Podcast. Die zweifache Mutter möchte ihre Follower, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, ermutigen: "Man sagt doch: 'Die Zeit heilt alle Wunden.' Und das möchte man immer nicht hören, wenn um einen herum die Welt kollabiert, aber es ist einfach so."

Die beiden Ex-Partner teilen sich trotz allem die Verantwortung für ihre zwei gemeinsamen Kinder Nova und Valea. Auch wenn das Verhältnis zwischen Samira und Serkan sicherlich nicht komplett reibungslos ist, versuchen sie, den Kontakt harmonisch zu gestalten. Kürzlich übernahm der Familienvater für ein Wochenende die alleinige Verantwortung über seine Töchter, während sich Samira in einem Wellness-Hotel entspannen konnte. "Ich habe das sehr, sehr, sehr geschätzt und habe das Gefühl, als hätte ich Kraft getankt", erzählte sie danach in ihrem Podcast.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, September 2025

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz im Oktober 2024

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025

