Das ist Katja Geretschuchins Modehighlight für den Herbst

Der Herbst ist in vollem Gange. Für viele Influencer ist dies eine Chance, ihre schicksten Looks für die kühle Jahreszeit zu präsentieren. Auch Katja Geretschuchin (30) kann bei diesem Thema mitreden – auf Instagram folgen ihr über 140.000 Menschen. Auf der Premiere der zweiten Staffel von "Maxton Hall" hat die Die Bachelors-Gewinnerin Promiflash ihr Essential für den Herbst verraten. "Dieses Jahr ist es alles, was braun ist", berichtete sie und ergänzte: "Also tatsächlich liebe ich gerade braune Stiefel."

Seit etwa einem Jahr wohnt die TV-Bekanntheit nun mit ihrem Freund Dennis Gries im Allgäu. Zuvor war sie das Großstadtleben in Düsseldorf gewohnt. An die neue Umgebung muss sich Katja erst einmal gewöhnen und geht damit offen auf Social Media um. Doch das Leben auf dem Land hat auch seine Vorteile, wie sie Promiflash erzählt. "Wir gehen wandern. Wir fahren bald Ski. Wir fahren das eine oder andere Mal an den See. Im Allgäu gibt's ja zum Glück sehr viele Aktivitäten", plauderte die 30-Jährige aus.

Trotzdem ist der veränderte Alltag nicht immer einfach für Katja. In einem ehrlichen Video auf Instagram gab sie Anfang des Jahres zu: "Die Wahrheit ist: Manchmal fühle ich mich wohl und manchmal eben nicht. Es gibt Tage, an denen ich die Ruhe und die Natur liebe, aber es gibt auch Tage, an denen ich mein altes Leben vermisse." Mit ihrem Partner Dennis fühle sie sich zu Hause, doch an die neue Umgebung habe sie sich noch nicht zu 100 Prozent gewöhnt.

Anzeige Anzeige

Imago Katja Geretschuchin bei der Premiere von "Maxton Hall"

Anzeige Anzeige

Instagram / katja.gre Katja Geretschuchin, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / dennis.gries Dennis Gries und Katja Geretschuchin, "Die Bachelors"-Stars

Anzeige