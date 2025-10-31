Drogensucht: Das bedeuten Edith und Eric Stehfests Tattoos

Edith Stehfest (30) und Eric Stehfest (36) sind getrennt, doch ein starkes Symbol verbindet die beiden weiterhin: identische Tattoos an ihren Körpern. Die Musikerin und der Schauspieler haben nicht nur zwei gemeinsame Kinder, sondern auch eine bewegte Vergangenheit, die sich in dem Körperschmuck wiederfindet. An den Seitenköpfen des einstigen Paares prangt unter anderem ein Zweig mit zahlreichen Blättern. "Das sind Lorbeeren. Edith und ich haben das beide, weil wir die Crystal-Meth-Sucht überlebt haben", erklärte Eric bereits vor rund vier Jahren in seiner Dokumentation, die damals auf TVNow, heute RTL+, lief.

Die Lorbeeren stehen für einen Sieg, den beide für sich markieren wollten. "Deshalb haben wir das dahin gesetzt – sehr sichtbar", erklärte er. Mehr noch: Für die beiden waren die Motive eine bewusste Markierung ihrer Kampfkraft. Eric beschrieb sie als eine Art Kriegsbemalung. "Jetzt habe ich für mich verstanden, dass die ganzen Urvölker nicht umsonst Bemalungen im Gesicht hatten", fasste er zusammen. In der Summe sind die Lorbeerkränze also Erinnerung, Warnsignal und Trophäe in einem. Dass Edith nun vor der Frage steht, ob und wie sie diese Zeichen verändert, zeigt, wie tief die Tattoos mit der Vergangenheit verbunden sind.

Vor Kurzem teilte Edith auf Instagram ein Video, das den offenbar schwierigen Umgang mit den gemeinsamen Tattoos zum Ausdruck brachte. Offen stellte sie ihre Follower vor die Entscheidung: "Alles lasern? Cover-up? So lassen?" und machte dabei deutlich, wie emotional geladen die Situation für sie ist. "Das wird eine heftige Reise. Wie alles aktuell", fügte sie hinzu. In der Bildunterschrift ließ die Musikerin erkennen, wie tief sie die Trennung und die Erinnerungen beschäftigen. "Ich habe kurz die Kontrolle verloren, denn zuvor verlor ich vielleicht auch mich selbst", gab sie zu.

Getty Images Edith und Eric Stehfest bei der Premiere zu "9 Tage wach"

Instagram / ericstehfest Edith und Eric Stehfest im Januar 2025

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest, 2025