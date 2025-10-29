Tattoos mit Ex Eric: Edith Stehfest plant "heftige Reise"

Edith Stehfest (30) teilt auf Instagram ein emotional aufgeladenes Video und sorgt damit für Gesprächsstoff. Nach ihrer Trennung von Eric Stehfest (36) steht sie offenbar vor einer intimen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Es gehe darum, was mit ihren Tattoos passieren soll, die mit ihrem Ex-Mann in Verbindung stehen. "Alles lasern? Cover-up? So lassen?" fragt sie ihre Follower offen. Die Reality-Bekanntheit fügt hinzu: "Das wird eine heftige Reise. Wie alles aktuell."

In der Bildunterschrift lässt die Schauspielerin tief blicken und spricht über ihre Gefühle. Dort heißt es: "Ich habe kurz die Kontrolle verloren, denn zuvor verlor ich vielleicht auch mich selbst." Edith gibt preis, dass sie mutig genug ist, auch schmerzhafte Erinnerungen sichtbar zu machen, und schildert, dass sie ihre Vergangenheit als eine Sammlung von Erfahrungen sieht, die neu interpretiert werden können: "Ich trage keine Fehler. Ich trage Erinnerungen – kuratiert, neu gelesen und mit einem besseren Soundtrack und fettem Bass."

Vor einigen Wochen hatten Edith und Eric mit ihrer Trennung Schlagzeilen gemacht. Nach gegenseitigen Vorwürfen und Diskussionen über die gemeinsame Elternschaft gerieten die beiden öffentlich aneinander. Während Edith Eric Gewalt und den Entzug der Kinder vorwarf, wies er die Anschuldigungen auf Instagram zurück und erklärte die Einbindung des Jugendamts in die Situation.

IMAGO / STAR-MEDIA Eric und Edith Stehfest, Realitystars

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest, 2025

Imago Edith Stehfest, 2025