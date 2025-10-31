Freddy-Krueger-Star war Trauzeuge bei Halloween-Hochzeit

Robert Englund (78), bekannt für seine Rolle als Freddy Krueger in "A Nightmare on Elm Street", hat bei einer außergewöhnlichen Hochzeit eine besondere Rolle übernommen. Auf dem ScareFest in Kentucky unterschrieb der Darsteller als Trauzeuge die Eheurkunde des Paares Adrian Barcelona und Sarah Weidner. Die beiden Superfans gaben sich in einer Mini-Zeremonie ganz im Stil des berühmten Horrorfilms das Jawort. Ihre rot-grünen Outfits griffen das ikonische Design von Freddys Pullover auf. Der Schauspieler teilte den besonderen Moment auf Instagram mit den Worten: "Sie haben gerade geheiratet! Ich durfte der Trauzeuge bei ihrer Hochzeit sein!"

Die Hochzeit war mehr als nur eine Hommage an den Kultfilm. Adrian trug einen grünen Anzug mit roter Fliege, während Sarah in einem roten Kleid und mit einem grünen Schleier auftrat. Als besondere Überraschung hatte die US-Amerikanerin einen Ehering anfertigen lassen, der Freddys markanten Klingenhandschuh nachahmt. Das größte Highlight für das Brautpaar war jedoch die Unterschrift des Filmstars. Gegenüber People schwärmte Sarah: "Herr Englund war unglaublich liebenswert und es war eine große Freude, Zeit mit ihm zu verbringen."

Robert bewies schon in der Vergangenheit, dass er immer noch für jeden Spuk zu haben ist. Im Jahr 2022 sorgte der Kalifornier bei Horror-Fans für Begeisterung, als er einen Auftritt in der vierten Staffel von Stranger Things hatte. Dort spielte er den rätselhaften Victor Creel, einen alten Mann mit zugenähten Augen, dem Nancy und Robin in der Nervenklinik begegneten. Für viele Zuschauer war diese Gastrolle ein besonderes Highlight.

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert Englund in Park City, 2008

Anzeige Anzeige

Instagram / officialrobertenglund Robert Englund, Sarah Weidner und Adrian Barcelona, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Courtesy of Netflix Maya Hawke, Joe Keery und Natalia Dyer in "Stranger Things"

Anzeige

Wie gefällt euch die Freddy-Krueger-Hochzeit von Adrian und Sarah? Sehr spooky, ich liebe das Motto! Als Party-Motto top, aber für eine Hochzeit zu speziell. Ergebnis anzeigen