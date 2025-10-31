Justin Trudeau soll Katy Perry für "perfekte Frau" halten

Justin Trudeau (53) und Katy Perry (41) sorgen derzeit für Gesprächsstoff: Der ehemalige kanadische Premierminister soll völlig verliebt in die Popsängerin sein, wie Insider gegenüber Page Six berichten. "Er ist regelrecht verrückt nach ihr und hält sie für die perfekte Frau", verrät eine Quelle. Besonders schön sei, dass die beiden in vielen Lebensbereichen auf einer Wellenlänge liegen – von Politik über Kinder bis hin zu ihrer Liebe zur französischen Küche. Diese Woche feierten die beiden ihr öffentliches Debüt als Paar bei einem Event in Paris und zogen dabei alle Blicke auf sich.

Jene, die das neue Duo bereits beobachten konnten, beschreiben ihre Harmonie als augenfällig. Ob es ihre politischen Diskussionen sind, das gegenseitige Verständnis für elterliche Themen oder das gemeinsame Schwärmen für gutes Essen – sie teilen viele Interessen. Die Chemie stimme, sagen mehrere mit der Sache vertraute Stimmen, und genau das habe sich in Paris gezeigt. Während Justin die politische Bühne gewohnt souverän hinter sich lässt, bringt Katy den Glamour der Popwelt mit. Zusammen ergeben sie einen Auftritt, der neugierig macht und die Kommentarspalten füllt.

Bereits seit einigen Monaten ziehen Justin und Katy mit ihrer Romanze alle Blicke auf sich. Nach ihrer ziemlich medienintensiven Trennung von Orlando Bloom (48), dem Vater ihrer Tochter Daisy, wurden der Politiker und Katy erstmals im Frühsommer dieses Jahres zusammen gesehen. Justin erschien außerdem im Publikum von einem ihrer Konzerte! Kurz darauf brodelten Gerüchte auf, dass die Romanze der beiden schon wieder vorbei gewesen sein soll – doch diese wurden mittlerweile offensichtlich widerlegt.

Imago, Getty Images Justin Trudeau und Katy Perry

IMAGO / Anadolu Agency Justin Trudeau, kanadischer Politiker

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im April 2024