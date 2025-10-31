Konfetti: Verrät Kathi Wagener hier etwa das Babygeschlecht?

Katharina Wagener (30) hat ihre Fans auf Instagram in Begeisterung versetzt: Die Influencerin hat das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes erfahren. In ihrem neuesten Beitrag zeigt sich Kathi stolz mit drei Fotos, auf denen sie einen Haarschmuck mit dem Schriftzug "Mummy to be" trägt. Besonders ins Auge fällt jedoch das blaue Konfetti in ihrem Haar, was direkt Spekulationen unter ihren Fans auslöste. "Denke Junge, weil Konfetti im Haar ist!", schrieb ein User, während ein anderer ergänzte: "Haha, ja, stimmt! In jedem Bild sogar."

In ihrem Post verriet Kathi, dass sie selbst erst am selben Tag von ihrem "kleinen Krümelchen" erfahren hatte, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. "Irgendwie kann ich es aktuell noch gar nicht realisieren – und doch fühlt es sich jetzt so an, als würde ich mein Kleines jetzt ein bisschen mehr kennengelernt haben", schilderte sie ihre ersten Gedanken dazu. Offiziell bestätigt hat sie das Geschlecht allerdings noch nicht, was die Spannung und die Freude ihrer Community weiter anheizt. Dass die 30-Jährige tatsächlich einen kleinen Jungen erwartet, lässt das blaue Konfetti vermuten – zumindest, wenn es nach ihren Fans geht.

Kathi, die durch ihre Teilnahme an TV-Formaten wie Are You The One? bekannt wurde, steht vor einer aufregenden und emotionalen Phase. Es ist ihr drittes Kind, und auch wenn sie und der Vater, Kevin Yanik (27), seit Kurzem nicht mehr zusammen sind, teilt die Influencerin immer wieder Einblicke in ihre Gedanken und Wünsche rund um die Schwangerschaft. In der Vergangenheit hatte sie durchblicken lassen, dass sie sich Kevins Anwesenheit bei der Geburt wünscht. Während sie von ihrer Community mit Glückwünschen und liebevollen Kommentaren überschüttet wird, bleibt abzuwarten, wann und wie sie das Geschlecht ihres Babys offiziell verkünden wird und wie die Geburt am Ende abläuft.

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener im November 2024

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener, Oktober 2025

Instagram / kevinyanik Kevin Yanik und Katharina Wagener im Dezember 2024