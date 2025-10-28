Bei Geburt: Katharina Wagener hofft auf Kevins Anwesenheit

Katharina Wagener (30) und Kevin Yanik (27) gehen zwar seit Kurzem getrennte Wege, doch ein großes Ereignis steht ihnen trotzdem gemeinsam bevor: Ihr drittes Kind ist unterwegs. In einer Fragerunde auf Instagram sprach die TV-Bekanntheit offen darüber, ob Kevin trotz Trennung bei der Geburt dabei sein wird. Auf die Fan-Frage nach seiner Anwesenheit antwortete sie klar: "Das wäre mein Wunsch, ja."

Auf Instagram führte Kathi ihre Gedanken weiter aus und fand sehr persönliche Worte für die besondere Situation. "Bei einer Geburt entsteht Leben, unser gemeinsames Leben, das wir zusammen erschaffen haben", erklärte sie in ihrer Story. Sie betonte, dass dieser Augenblick einzigartig sei und mit großer Wahrscheinlichkeit das letzte Mal, dass sie dieses Wunder erleben dürfe. "Ich wünsche mir von Herzen – ganz egal, was vorher war oder ist – dass wir diesen Augenblick gemeinsam erleben. Dass wir beide da sind, wenn unser kleines Baby auf die Welt kommt, um es gemeinsam willkommen zu heißen", sagte sie ihren Followern.

Schon vor einer Woche hatte Kathi auf Instagram sehr offen über die Trennung gesprochen. Sie zeigte sich damals sichtlich erschüttert und berichtete: "Er hat letztendlich seine Entscheidung getroffen. Allerdings zu einem Zeitpunkt und leider auf eine Art und Weise, die mich bis heute einfach nur schockiert." Die Hintergründe wollte die Influencerin nicht näher erläutern, machte jedoch deutlich, dass sie die Art des Abschieds weder nachvollziehen noch vergeben könne.

