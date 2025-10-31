Prinz Daniel von Schweden trauert um engen Freund Erik (83)

Prinz Daniel (52) trauert: Sein enger Mentor und Freund Erik Paulsson ist tot. Wie unter anderem Dana Press unter Berufung auf Dagens Industri berichtet, sei der schwedische Unternehmer in der Nacht zum 29. Oktober im Alter von 83 Jahren ruhig und friedlich eingeschlafen. Für den Ehemann von Prinzessin Victoria (48) ist es ein schwerer Verlust, der ihn mitten im königlichen Alltag trifft. Am Hof war Erik ein vertrautes Gesicht – bei Familienmomenten wie der Taufe von Prinzessin Estelle (13) war er dabei. In diesen Tagen stützt Daniel sich vor allem auf Victoria und die gemeinsamen Kinder Estelle und Prinz Oscar (9), die ihm Halt geben und den Rückzug im Familienkreis möglich machen.

Kennengelernt hatten sich Daniel und Erik über die Arbeit. Bevor der Familienvater Mitglied der Königsfamilie wurde, arbeitete er als Personaltrainer – und zählte den Immobilienunternehmer zu seinen Klienten. Aus der professionellen Verbindung wurde mehr: Erik gab später seinerseits Impulse zurück, coachte Daniel und stieg sogar zeitweise in die Geschäftsleitung von dessen Fitnessunternehmen "Balance" ein. Selbst als der 52-Jährige sein Unternehmen verließ, blieb die Freundschaft bestehen, berichtet svenskdam.se.

Gerade in solchen schweren Zeiten zeigte sich die Stärke der Beziehung zwischen Victoria und Daniel, die immer wieder Herausforderungen meistern mussten. Schon bei ihrer Hochzeit im Jahr 2010 hatte der Prinz seiner Frau versprochen: "Ich werde alles tun, damit du so glücklich bleibst, wie du es heute bist." Das war auf YouTube in einem Video zu sehen. Worte, die das Paar über all die Jahre begleiteten – auch als Daniel mit gesundheitlichen Rückschlägen zu kämpfen hatte und immer wieder Termine absagen musste. Die Liebe der beiden blieb laut Beobachtern stets ein wichtiger Rückhalt, gerade wenn das Leben ihnen Stolpersteine in den Weg legte.

Getty Images Prinz Daniel, 2020

Getty Images Prinz Daniel und Prinzessin Victoria, Oktober 2024

