Bewaffneter Mann vor Prinzessin Victorias Haus festgenommen

Da stockte den schwedischen Royals wahrscheinlich kurz der Atem: Am Mittwochabend wurde ein bewaffneter Mann in unmittelbarer Nähe von Schloss Haga festgenommen, dem Wohnsitz von Prinzessin Victoria (47) und ihrem Ehemann Prinz Daniel (51). Das berichtet die schwedische Zeitung Aftonbladet. Gegen 17 Uhr bemerkten die Sicherheitskräfte die verdächtige Person, die mit einem Messer, Handschellen und Klebeband unterwegs war. Die Polizei wurde sofort informiert – und der Mann wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Messergesetz sowie Vorbereitung einer schweren Körperverletzung festgenommen.

Was der Mann genau plante und ob die schwedische Königsfamilie zu dem Zeitpunkt der Festnahme zu Hause war, ist bisher unklar. Mittlerweile hat sich auch der schwedische Palast zu dem Vorfall zu Wort gemeldet. "Die Wachen, die ständig vor Ort sind, hielten es für angebracht, die Polizei zu rufen. Die Polizei ist eingetroffen und hat den Mann festgenommen. Es handelt sich also um eine Angelegenheit der Polizei", erklärte Margareta Thorgren, die Informationsleiterin des schwedischen Königshauses, in einem offiziellen Statement.

Dieser Tag war wahrscheinlich besonders aufreibend für die königliche Familie: Nur wenige Stunden vor diesem Vorfall wurde der Tod von Prinzessin Birgitta (87), der Schwester von König Carl Gustaf (78), bekannt gegeben. Die Witwe von Prinz Johann Georg von Hohenzollern lebte jahrelang auf Mallorca. Ihr unerwarteter Tod nach einem schweren Sturz hinterlässt eine schmerzliche Lücke in der Königsfamilie. "Mit großer Trauer habe ich heute die Nachricht vom Tod meiner Schwester erhalten", wurde der Monarch laut dem norwegischen Nachrichtenportal VG zitiert.

Getty Images Prinz Daniel und Prinzessin Victoria, Oktober 2024

Getty Images Prinzessin Birgitta von Schweden im Jahr 2013

