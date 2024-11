Das steckt hinter Prinz Daniel von Schwedens Stirnpflaster

Prinz Daniel (51) überraschte kürzlich bei einem öffentlichen Auftritt. Der Ehemann von Kronprinzessin Victoria (47) zeigte sich am Mittwoch im Königlichen Palast in Stockholm, wo er Forscher und Preisträger der Auszeichnung "Prince Daniel Grant" der Herz-Lungen-Stiftung traf. Gemeinsam mit den Gästen posierte er für Fotos – und dabei stich besonders ein Detail ins Auge: Der zweifache Vater trug ein großes Pflaster auf seiner Stirn. Viele Fans fragten sich, was es damit auf sich hat. Mittlerweile hat sich der schwedische Palast dazu geäußert und mitgeteilt, dass sich Daniel ein harmloses Muttermal entfernen ließ. Die besorgten Fans können also aufatmen.

Eine andere Diagnose bereitet Daniel und seiner Familie allerdings immer wieder Sorgen. Seit seiner Geburt leidet der gelernte Fitnessberater an einer Nierenerkrankung und bekam deswegen 2009 sogar eine Niere seines Vaters Olle Westling transplantiert. Eine Spenderniere hat allerdings eine durchschnittliche Lebensdauer von 15 Jahren – diese Zeitmarke hat der Royal jetzt erreicht. Laut der Royal-Expertin Julia Melchior ist das royale Ehepaar daher ständig in Sorge. "Natürlich leben sie permanent in Sorge, aber es gehört ein Stück weit auch zum Alltag dazu. Aber jemand, der in dieser Situation ist, lebt wahrscheinlich mit einer größeren Dankbarkeit in der Gegenwart", mutmaßt die Expertin im Gespräch mit Bunte.

Daniel und Victoria lernen sich 2001 in einem Sportclub kennen. Rund acht Jahre später wurde die Verlobung der beiden bekannt gegeben. 2019 traten der Unternehmer und die Kronprinzessin im Stockholmer Dom vor den Traualtar. Heute sind sie stolze Eltern von ihren zwei Kindern Prinzessin Estelle (12) und Prinz Oscar (8).

Instagram / hjartlungfonden Prinz Daniel von Schweden bei der Herz-Lungen-Stiftung, 2024

Getty Images Prinz Daniel und Prinzessin Victoria, Oktober 2024

