Stolz auf jedes Kilo: Farid Bang hat Rekordgewicht erreicht

Farid Bang (39) hat erneut einen Meilenstein auf seiner Fitnessreise erreicht. Der vielseitig interessierte Rapper, der sich regelmäßig in die Welt des Muskelaufbaus stürzt, wiegt aktuell so viel wie noch nie in seinem Leben. Stolze 105 Kilogramm zeigt die Waage, ein beeindruckender Anstieg im Vergleich zu seinen bisherigen Höchstwerten. Via Instagram ließ der Musiker seine Fans wissen: "Ich wiege aktuell so viel wie noch nie in meinem Leben. Aber Masse ist keine Phase — es ist eine Entscheidung." Passend zu seiner kräftigen neuen Erscheinung plant Farid, Halloween als Hulk zu feiern.

Die gewichtstechnische Spitzenleistung ist Teil einer langjährigen Tradition: Jedes Jahr gegen Ende des Herbstes begibt sich der Rapper in eine Massephase, um sein Körpervolumen zu steigern. Dieses Jahr übertrifft er sich dabei selbst. Seine Kooperation mit der Fitnessmarke Zec+ scheint ihn zusätzlich zu motivieren, denn diese habe ihm dabei geholfen, fokussiert zu bleiben. "Wer Ausreden sucht, findet Ausreden. Wer Ergebnisse sucht, findet einen Weg", betonte der "Karma"-Interpret in der Bildunterschrift. Noch 2022 lag sein Höchstgewicht bei 97,2 Kilogramm – ein Wert, den er nun deutlich übertrumpft hat. Fans feierten mit Kommentaren wie "Maschine" oder "Poahh Hulk ist zurück" den sichtbaren Wandel.

Abseits der Fitnesswelt ist Farids Leben geprägt von seiner Karriere in der Rap-Szene, wo er für seine provokanten Texte und seine selbstbewusste Haltung bekannt ist. Das transportierte er vor allem 2017 in dem gemeinsam mit seinem guten Freund, dem ehemaligen Rapper Kollegah (41), veröffentlichten Song "Massephase". Privat gibt sich der gebürtige Düsseldorfer hingegen häufig bescheiden. In Interviews sprach er in der Vergangenheit über Disziplin und wie wichtig es ihm sei, persönliche Ziele konsequent zu verfolgen. Dass er diese Einstellung nun auch physisch unter Beweis stellt, zeigt nicht nur den Fans, sondern auch ihm selbst, wie sehr sich Einsatz lohnen kann.

Instagram / faridbangbang Farid Bang, Rapper

Getty Images / Andreas Rentz Farid Bang und Kollegah beim Echo 2018

