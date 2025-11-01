Lily Allen flog für Date mit prominentem Mann bis nach Japan

Lily Allen (40) hat in einem Interview mit dem Interview Magazine offenbart, wie weit sie bereit war zu gehen, um ihr Interesse an anderen Prominenten in die Tat umzusetzen. Die Sängerin flog einst fast 10.000 Kilometer nach Japan, um dort auf einer akribisch geplanten Reise einen prominenten Schwarm zu treffen. Dabei nutzte sie dessen Tourdaten, um sich in derselben Umgebung wie er aufzuhalten und so eine zufällige Begegnung zu inszenieren. "Man muss es so aussehen lassen, als hätte der Prominente einen entdeckt, und nicht umgekehrt", erklärte Lily in dem Gespräch. Interessanterweise gab sie zu, dass beide ihrer bisherigen Promi-Liebschaften in Japan begannen, ließ dabei jedoch die Namen der Betroffenen offen.

In ihrer 2018 erschienenen Autobiografie "My Thoughts Exactly" schildert die Musikerin allerdings eine Begegnung, die sich 2009 während eines Fluges nach Japan ereignet hatte. Lily beschreibt, wie sie und Liam Gallagher (53), damals Frontmann der Band Oasis, an Bord ein gemeinsames Abenteuer im Flugzeug erlebten, das schließlich in einem Hotelzimmer in Tokio fortgesetzt wurde. Liam war zu der Zeit mit Nicole Appleton von der Band All Saints verheiratet, was der Situation eine pikante Wendung gab. Ein weiterer Hinweis auf Lilys japanische Romanzen wurde 2024 in ihrem Podcast "Miss Me?" enthüllt, als ihre Freundin Miquita Oliver andeutete, dass Lily einst eine andere prominente Bekanntschaft bei einem japanischen Festival "gesichert" habe.

Abseits solcher Eskapaden hat Lily derzeit weniger Interesse an Beziehungen mit anderen Berühmtheiten. Nach ihrer jüngsten Trennung vom Schauspieler David Harbour (50) – mit dem sie vier Jahre lang verheiratet war – äußerte sie, dass sie zukünftig lieber außerhalb der Promi-Welt nach einem Partner suchen möchte. Ihr neu veröffentlichtes Album "West End Girl" widmet sich den emotionalen Höhen und Tiefen ihrer Ehe und Trennung. Lily selbst betont jedoch, dass die Platte keine zynische Abrechnung sei, sondern die ehrlichen Gefühle und Verarbeitungsprozesse der damaligen Zeit widerspiegele. "Es war einfach ein Werk, das inmitten all dieser Emotionen entstanden ist – kein Racheakt", erklärte sie im Interview.

Getty Images Lily Allen bei der Premiere von „Clarkston“ im Trafalgar Theatre in London, Oktober 2025

Getty Images Lily Allen auf der Bühne, 2024

Getty Images David Harbour und Lily Allen, März 2022

