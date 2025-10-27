Neues Album: Lily Allen enthüllt offene Ehe und Dating-Drama

Lily Allen (40) hat in einem Interview über die turbulenten Hintergründe ihrer Ehe mit Schauspieler David Harbour (50) gesprochen, die im Dezember des vergangenen Jahres nach vier Jahren endete. Die Sängerin thematisierte im Gespräch mit der Times die Beziehung sowie die mutmaßliche Untreue von David, auch auf ihrem neuen Album "West End Girl". Die Sängerin, die nach sieben Jahren ihr neues Album veröffentlicht hat – in dem sie auch auf Davids Affäre eingeht –, äußerte scharfe Kritik an gebrochenen Beziehungskonventionen, wie Daily Mail berichtete. Besonders der Song "Madeline" sorgt für Aufsehen, in dem Lily über eine vermeintliche offene Beziehung mit festen Grenzen singt, die jedoch überschritten worden seien. "Wir hatten eine Vereinbarung: Sei diskret und nicht offensichtlich", lauten etwa einige Zeilen. "Er sagte mir, es würde in Hotelzimmern bleiben und niemals an die Öffentlichkeit gelangen."

Im Gespräch mit der Times erzählte Lily, wie sie über die Dating-App Raya auf die Untreue gestoßen sei. Mit einem vorgetäuschten Profil entdeckte sie Davids Account und zog daraus ihre Schlüsse. Im Rückblick prangerte die Musikerin an, wie Dating-Apps das Konzept von Monogamie verändert hätten und erklärte, diese machten Menschen "austauschbar" und förderten Fremdgehen. Nach der Trennung verarbeitete Lily den emotionalen Schmerz in ihrer Musik und zog sich in eine Traumatherapie zurück, um sich zu stabilisieren. Sie gestand, nicht immer Antworten auf ihre Fragen erhalten zu haben, was sie zusätzlich belastet habe. "Wenn niemand bereit ist, Antworten zu geben, beginnt das Gehirn, selbst welche zu finden", resümierte sie.

Die Sängerin, die zwei Töchter mit ihrem Ex-Mann Sam Cooper hat, bedient sich in ihrem neuen Album einer ehrlichen und stellenweise schonungslosen Sprache, um ihre Erlebnisse zu verarbeiten. Sie erklärt, dass die Ehe mit David ihr Selbstwertgefühl nicht gestärkt habe und das Dating in ihren Vierzigern demütigend sei. Lily, selbst aufgewachsen in einer Familie mit prominenten Komikern als Vater und Stiefvater, fügte hinzu, dass sie ihre Trauer oft hinter ihrem Schaffen verborgen habe. "Ich verstecke mich in der Musik. Sie ist das musikalische Äquivalent zu dem, was ich auch in meinem Leben mache", gestand sie und sprach schweren Herzens über den engen Zusammenhang zwischen ihrem künstlerischen Werk und ihrem persönlichen Leben. Nach dem Ehe-Aus wies sie sich sogar freiwillig in eine Klinik ein, um ihre mentale Gesundheit zu stabilisieren.

Anzeige Anzeige

Instagram / lilyallen Lily Allen zeigt auf Instagram ihre neue Frisur

Anzeige Anzeige

Getty Images David Harbour und Lily Allen im April 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / lilyallen Lily Allen, Sängerin