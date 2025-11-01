Offsets Steuerschulden steigen auf über zwei Millionen Euro

Rapper Offset (33), bürgerlich Kiari Cephus, steht vor einem massiven finanziellen Problem. Wie das Magazin Us Weekly berichtet, hat die US-amerikanische Steuerbehörde IRS einen weiteren Steuerpfändungsbescheid über fast 430.000 Euro gegen ihn eingereicht. Dieser bezieht sich auf das Steuerjahr 2023 und erhöht seine gesamten Steuerschulden auf über 2 Millionen Euro. Zusätzlich fordert der Bundesstaat Georgia mehr als 251.000 Euro für das Jahr 2021, inklusive Zinsen, Strafen und Gebühren. Diese finanziellen Schwierigkeiten treten parallel zu seiner Scheidung von Cardi B (33) auf, die im Juli 2024 nach sieben Ehejahren ihre Trennung eingereicht hatte.

Doch nicht nur Steuerangelegenheiten belasten den Musiker. Offset kämpft außerdem gegen ein Versäumnisurteil, das im Zusammenhang mit einem Vorfall in einem Club in Florida im Jahr 2021 erlassen wurde. Zwei Personen hatten ihn beschuldigt, nach einem Streit, bei dem Cardi mit Champagner besprüht worden sein soll, handgreiflich geworden zu sein. Sie behaupten, dabei Verletzungen erlitten zu haben und eine finanzielle Entschädigung zu fordern. Das Urteil gewährt den Klägern etwa 200.000 Euro, doch Offset hat rechtliche Schritte eingeleitet, um das Urteil anzufechten. Eine Anhörung in diesem Fall ist für Februar 2026 angesetzt.

Währenddessen hat sich Cardi B mehrfach öffentlich zu der schwierigen Situation geäußert. Auf der Plattform X erklärte sie im September, Offset halte sie finanziell fest, indem er angeblich fordere, dass sie seine Steuerschulden begleiche und ihm Eigentum überschreibe, um die Ehe zu beenden. "Das ist nicht kein Liebeszeug", sagte die Rapperin bestimmt und beteuerte, für ihre eigenen Interessen zu kämpfen. In einem Interview mit Gayle King (70) äußerte sie sich ebenfalls: "Ich wünschte, er wäre ein besserer Mensch – für unsere Kinder." Cardi scheint darauf bedacht zu sein, ihr eigenes Leben neu zu gestalten, während Offset sich mit anhaltenden rechtlichen und finanziellen Herausforderungen konfrontiert sieht.

Getty Images Offset, Rapper

Getty Images Offset und Cardi B, 2023

Getty Images Offset, Rapper

