In seinem Song disst Offset seine Ex Cardi B und ihren Neuen

Offset (33) hat am Freitag sein neuestes Projekt "Haunted by Fame" veröffentlicht, und ein Song darauf sorgt für ordentlich Gesprächsstoff. In dem Track "NO SWEAT" scheint der Rapper unmissverständlich auf seine Ex-Partnerin Cardi B (33) und den Sportler Stefon Diggs anzuspielen. Mit Lines wie "Wie zum Teufel verlässt du Jordan für Rodman?" und "Wie kannst du verheiratet sein und immer noch Kinder bekommen?" zielt er offensichtlich auf die derzeitige Situation zwischen den Dreien ab und zieht dabei richtig vom Leder. Auch wenn keine Namen genannt werden, sind Fans und Beobachter überzeugt, dass die Botschaft eindeutig sei.

Auf Social Media entbrannten schnell hitzige Diskussionen darüber, ob Offset tatsächlich mit diesen Zeilen auf seine Ehe mit Cardi B und deren angebliche neue Beziehung zu Stefon anspielt. "Er sagt, er sei nicht verletzt, aber eindeutig ist er es", schrieb ein Nutzer auf X, eine Einschätzung, die viele seiner Meinung nach wohl teilen. Das Verhältnis zwischen Offset, der früher Teil der Gruppe Migos war, und Cardi war in der Vergangenheit immer wieder von Höhen und Tiefen geprägt, zu denen auch öffentliche Streitigkeiten und Versöhnungen gehörten. Zu dem Song selbst hat Cardi sich bislang nicht geäußert, aber wer die Rapperin kennt, weiß, dass sie sich nicht scheut, öffentlich Klartext zu reden.

Schon vor drei Wochen hatte Offset im Podcast "Baby, This Is Keke Palmer" ungewöhnlich offen Fehler während der Ehe eingeräumt. Der Rapper gab in dem Interview zu: "Ich hätte sie viel mehr respektieren sollen." Außerdem sprach er über seine Untreue und machte deutlich, dass er "definitiv nicht perfekt" gewesen sei. Im Gespräch gestand der Musiker, dass der endgültige Scheidungsantrag für ihn eine harte Wahrheit gewesen sei. Die drei gemeinsamen Kinder bezeichnete er damals als wichtigste Verbindung zu Cardi.

Getty Images Cardi B und Offset im Februar 2023

Getty Images Stefon Diggs und Cardi B, Mai 2025

Getty Images Offset, September 2023