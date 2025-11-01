Schluss mit Reality-TV: Lukas Baltruschat startet Neuanfang

Lukas Baltruschat (31) macht Schluss: Der Influencer, bekannt aus Formaten wie Die Bachelorette, Prominent getrennt und Are You The One – Reality Stars in Love, möchte in Zukunft nicht mehr im Reality-TV stattfinden. Das verrät er in einer aktuellen Fragerunde in seiner Instagram-Story: "Ich habe für mich beschlossen, mit Reality-TV aufzuhören. Zwei Ausstrahlungen kommen noch, ab dem 4. November läuft Bachelor in Paradise und das andere darf ich noch nicht mitteilen, danach ist offiziell Schluss für mich."

Für viele Fans wird diese Nachricht wohl ziemlich überraschend kommen. Bei den Zuschauern kam der Hamburger Muskelmann stets so gut an wie bei den Damen in den jeweiligen Datingshows. Der 31-Jährige scheint in Sachen Lifestyle aber einen Wandel durchgemacht zu haben – und plant einen völligen Neuanfang. "Ich bin raus aus Deutschland und nach Bali ausgewandert, also ist eher was Langfristiges", klärt er über seine Zukunftspläne auf. Aktuell habe er aber noch keinen festen Wohnsitz auf der indonesischen Insel gefunden. Angesichts der stolzen Unterkunftspreise auf Bali werden die Gagen, die er sich mit den beiden bereits abgedrehten Formaten sicherte, ihm sicher eine Hilfe sein. "Ich mache aktuell noch AirBnB-Hopping, da ich unterschiedliche Orte anschauen wollte – aktuelles Haus mit 2x Zimmer, 2x Badezimmern, Küche und eigenem Pool lag pro Monat bei 1000 Euro", berichtet Lukas.

Liebestechnisch war seine Zeit im TV weniger mit Erfolg gekrönt. Der 31-Jährige, der Vater einer Tochter ist, stellte in den vergangenen Jahren nicht nur einmal unter Beweis, dass er in Sachen Treue und Ehrlichkeit nicht unbedingt ein Vorbild ist. Kein Wunder also, dass es seine Fans amüsierte, als er vor einigen Monaten tiefgründige Gedanken zum Thema Beziehung auf Social Media teilte. "In einer Beziehung kannst du nicht einfach machen, was du willst. Du musst auch immer daran denken, wie sich das auf deinen Partner auswirkt", schrieb er – doch seine Follower nahmen die Weisheiten des selbst ernannten Beziehungsexperten nicht ernst und machten das mehr als deutlich.

Instagram / lukascharles_ Lukas Baltruschat im September 2024

Instagram / lukascharles_ Lukas Baltruschat, Realitystar

Instagram / lukascharles_ Lukas Baltruschat mit seiner Tochter, Januar 2024