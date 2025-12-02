Sex im Paradies? Bei "Bachelor in Paradise" wird es heiß

Im Paradies knistert es gewaltig! In der neuen Folge von Bachelor in Paradise ziehen die Verbindungen sichtbar an: Zwischen Lukas Baltruschat (31) und Jessica Bahn funkt es so heftig, dass die beiden kurzerhand im Badezimmer verschwinden – bevor aus dem Off ein Klatschen zu hören ist. Mimi Gwozdz (31) merkt währenddessen im Einzelinterview trocken an: "Irgendwie haben sich alle verkrümelt. Es passiert heute nicht so viel." Parallel fliegen auch zwischen Viktoria Stryczek und Bennett Bacher die Funken: Unter der Bettdecke sind verräterische Bewegungen zu sehen. Bennett gesteht später: "Ich lege sehr viel Wert auf Sex. Sie hat aufgegeben, zu widerstehen." Auch Lukas bleibt gelassen, behält Details jedoch für sich: "Jessi und ich sind sehr artige, vernünftige Menschen, die sich gut unter Kontrolle haben."

Für die Bachelors-Bekanntheit nehmen die heißen Momente jedoch am nächsten Tag einen bitteren Beigeschmack an. Sie gesteht Judith Diaz, dass sie intim wurden, sie sich aber unwohl fühlt: "Mir geht es gar nicht gut damit. […] Ich werde mir das nicht anschauen. Niemals." Auch ihre Familie soll nichts davon erfahren. Zudem sorgt Bennetts Verhalten für Spannungen. Im Einzelinterview erklärt er, dass zwischen ihm und Larissa Schulte weiterhin eine Anziehung bestehe, und sucht daraufhin das Einzelgespräch mit ihr. Als Vicky davon erfährt, ist ihr Misstrauen geweckt: "Nur, weil ich hier die Loyale bin, die Ehrliche, Wifey-Material, kann man mich da einfach absetzen und 'Warte mal auf mich, ich tobe mich mal aus', oder wie läuft das hier?"

Vicky entscheidet sich, ihr Verhältnis zu dem Ex-Bachelorette-Boy zu beenden: "Mein Bauchgefühl sagt, dass es gelaufen ist." Sie spricht Klartext, doch er versichert ihr, dass das Gespräch mit Larissa nichts zu bedeuten hatte – verschweigt jedoch die Wahrheit. Stattdessen sagt er, sie hätten erkannt, dass eine Beziehung keinen Sinn macht, obwohl es eigentlich um die weiterhin bestehende Anziehung ging. Trotzdem versöhnt sich Vicky mit ihm: "Ich glaube ihm, aber weiß nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll." Larissa erfährt schließlich von der Lüge, und beim "Dinner der Wahrheit" droht die Situation zu eskalieren, als Bennett unangenehme Fragen gestellt bekommt. Wie es weitergeht, bleibt offen – doch die Vorschau deutet auf einen heftigen Streit hin.

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Paul Janke als Barkeeper bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige Anzeige

RTL Jessica Bahn und Lukas Baltruschat bei "Bachelor in Paradise" 2025

Anzeige Anzeige

RTL Bennett Bacher und Vicky Stryczek bei "Bachelor in Paradise" 2025

Anzeige