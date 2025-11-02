Idris Elba und seine Frau werden von Stalkerin bedrängt

Idris Elba (53) und seine Ehefrau Sabrina erleben derzeit eine beunruhigende Situation, die sie dazu brachte, sich an die Polizei zu wenden. Seit September sollen die beiden laut Daily Mail von einer Stalkerin belästigt worden sein, die unter anderem bei verschiedenen privaten Veranstaltungen, an denen sie teilnahmen, in London aufgetaucht ist. Der neueste Vorfall ereignete sich am 21. Oktober. Zusätzlich zu ihrem Erscheinen bei diesen Events soll die Frau die Familie auch durch Cyberstalking, darunter das Versenden von E-Mails an die persönlichen Adressen des Paares, bedrängt haben. Für Idris war insbesondere die Einbeziehung seiner Frau der entscheidende Auslöser, um die Behörden einzuschalten.

Ein Sprecher des Paares teilte mit, dass die Vorfälle für Idris und seine Familie äußerst belastend seien. "Er musste die Angelegenheit den zuständigen Stellen melden, nachdem klar war, dass es zu weit gegangen war", zitiert The Sun on Sunday eine nahestehende Quelle. Der britische Schauspieler, weltweit bekannt geworden durch die Fernsehserie "Luther", in der seine Figur ebenfalls von einer psychopathischen Frau verfolgt wird, erlebte plötzlich eine verstörende Parallele zwischen Fiktion und Realität. Es wurde nicht bekannt gegeben, in welchem Umfang die Behörden bereits gegen die verdächtige Frau vorgehen.

Idris wird oft von seiner Frau Sabrina auf den roten Teppich begleitet. Vergangenen September entschied er sich, seine 23-jährige Tochter Isan mit zur Premiere seiner neuen Serie "A House of Dynamite" beim New York Film Festival zu nehmen. Der Polit-Thriller, der ebenfalls im September beim Filmfestival in Venedig vorgestellt und am 24. Oktober auf Netflix veröffentlicht wurde, erntete Lob von Kritikern für seine spannungsgeladene Handlung über eine nukleare Bedrohung. Privates und Berufliches scheinen bei dem Schauspieler oft miteinander verbunden zu sein, jedoch hätte er sich diese unfreiwillige Parallele zu seiner berühmten Rolle sicherlich nicht gewünscht.

Getty Images Idris und Sabrina Elba bei den 76. Primetime Emmy Awards im September 2024

ActionPress Idris Elba, Schauspieler

Getty Images Idris Elba und Isan Elba, New York 2022