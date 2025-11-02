Beziehung von Sarah Ferguson und Töchtern leidet unter Drama

Die Beziehungen innerhalb des Hauses York sind in Aufruhr. Sarah Ferguson (66), bekannt als die Herzogin von York, und ihre beiden Töchter, Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35), ringen offenbar um ihre einst enge Bindung. Das Trio, das sich selbst gern als "Stativ" bezeichnete, erlebt momentan belastende Spannungen. Auslöser ist eine E-Mail aus dem Jahr 2011, in der sich Sarah, entgegen ihrer öffentlichen Distanzierung, beinahe entschuldigend an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) wandte und ihn als "großzügigen und großartigen Freund" bezeichnete. Die Enthüllung sorgt laut Daily Mail besonders bei Eugenie, die sich durch ihre Charity-Arbeit gegen Menschenhandel engagiert, für großes Unverständnis.

Während die Prinzessinnen weiterhin versuchen, fest zu ihrem Vater Andrew (65) zu stehen, scheint die Enttäuschung über ihre Mutter nun zu überwiegen. Andrew, der sich immer mehr zurückzieht und mittlerweile ein nahezu einsiedlerisches Leben führt, wird von seinen Töchtern weiterhin unterstützt, die sich aber ernste Sorgen um sein psychisches Wohlbefinden machen. Für Sarah hingegen scheinen die Konsequenzen der letzten Enthüllungen nun tiefgreifend zu sein. Ihre private und öffentliche Reputation hat massiv gelitten, und Freunde berichten, dass sich Sarah selbst kaum einen Weg aus der Situation vorstellen kann. Gerüchte, dass sie in Erwägung zieht, das Land zu verlassen, kursieren bereits.

Schon in der Vergangenheit stand Sarah Ferguson oft im Mittelpunkt turbulenter Ereignisse und Skandale, doch diesmal scheint die Dimension eine andere zu sein. Ihre einstige Resilienz, mit der sie häufig nach öffentlichen Krisen zurückkehrte, wirkt nun stark erschüttert. Insider berichten, dass es neben existenziellen Sorgen auch ganz praktische Herausforderungen gibt – etwa den Umzug aus der Royal Lodge, der von bürokratischen und organisatorischen Hürden begleitet wird. Berichten zufolge scheinen sich viele Dinge, die lange als beherrschbar galten, nun gegen die Herzogin und ihre Familie zu wenden – ein weiteres beispielloses Drama für das Haus York.

Getty Images Sarah Ferguson im April 2025

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice mit ihrer Mutter Sarah Ferguson

Instagram / sarahferguson15 Sarah Ferguson mit den Corgis Muick und Sandy