Wegen Skandal um Andrew: Sarah Ferguson "völlig am Limit"

Sarah Ferguson (66), die ehemalige Herzogin von York, soll am Ende ihrer Kräfte sein. Nachdem nicht nur ihr Ex-Mann Prinz Andrew (65), sondern auch sie selbst mit neuen schwerwiegenden Vorwürfen bezüglich ihrer Verbindung zu dem verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) konfrontiert wurde, häufen sich die Konsequenzen: Titelentzug, Verbannung aus Wohltätigkeitsorganisationen und nun auch der drohende Verlust des Wohnortes. Royal-Experte Phil Dampier äußerte sich gegenüber dem australischen Magazin Woman‘s Day besorgt: "Mir wurde gesagt, dass sie am Rande eines Nervenzusammenbruchs steht."

Der Experte verriet weiter: "Ich kann enthüllen, dass ihre ältere Schwester Jane kürzlich aus Australien eingeflogen ist, um sie in Großbritannien zu trösten." Zuletzt hatten Mail on Sunday und The Sun die mutmaßliche E-Mail von 2011 publik gemacht, in der Sarah Jeffrey einen "großartigen Freund" nennt. Als Reaktion beendeten unter anderem die "Natasha Allergy Research Foundation" und "Prevent Breast Cancer" die Zusammenarbeit. Der Daily Mirror berichtete außerdem über eine E-Mail, in der der verurteilte Straftäter 2011 behauptet haben soll, Sarah habe seine Freilassung 2009 gefeiert – "mit ihren beiden Töchtern im Schlepptau". Wie Freunde von Sarah der Daily Mail sagten, sei Sarah derzeit "völlig am Limit".

Sarah gilt seit vielen Jahren als enge Vertraute von Prinz Andrew und hat ihn – trotz Scheidung im Jahr 1996 – auch in früheren Krisen unterstützt. Doch nun ist ihre eigene Lage zunehmend prekär, da ihre Lebensumstände auf der Kippe stehen. Sollte ihr Ex-Mann die Royal Lodge verlassen müssen, stellt sich die Frage, wo sie selbst unterkommen könnte. Ein Anker in dieser Zeit sollen lediglich ihre beiden Töchter, Prinzessin Eugenie (35) und Prinzessin Beatrice (37), sein, zu denen sie ein enges Verhältnis pflegt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Ferguson in der Royal Box beim Wimbledon Championship 2025 in London

Anzeige Anzeige

Collage: Imago, Getty Images Collage: Jeffrey Epstein, Sarah Ferguson

Anzeige Anzeige