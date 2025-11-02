Nach Dubai gezogen: Senay Gülers Erklärung dafür überrascht

Senay Güler (49), der bekannte DJ und ehemalige Kandidat von Promi Big Brother, hat jüngst verraten, dass er seinen Lebensmittelpunkt nach Dubai verlegt hat. Beim Leipziger Opernball sprach der 49-Jährige mit Promiflash über sein neues Leben im Nahen Osten. "Ich habe meinen Lebensmittelpunkt nach Dubai verlegt. Also gezwungenermaßen durch einen neuen Job und bin halt sehr, sehr viel unten", erzählte er. Die Entscheidung fiel dem Musiker und Schauspieler offenbar nicht schwer, auch wenn er zugibt, dass sein Herz weiterhin für das bunte, laute Berlin schlägt.

Im Gespräch verriet Senay außerdem, warum ihm das Leben in Dubai so gut gefällt. Obwohl ihm das schmutzige, authentische Flair Berlins fehle, schätze er die durchweg positive Stimmung in seiner neuen Wahlheimat. "Was ich aber in Dubai doch wiederum sehr, sehr mag, ist, dass man diese ganzen Hater nicht hat. Man hat dieses ganze Miesepetrige nicht, dieses Gemecker und das, was gerade irgendwie unser komplettes Land irgendwie auseinandernimmt", kommentierte er überraschend scharf. Bemerkenswert: Diese Aussage tätigte er ausgerechnet im Zusammenhang mit Protesten gegen den umstrittenen Ehrengast Till Lindemann (62), die an diesem Abend vor der Oper in Leipzig stattfanden.

Dass Negativität ihn belastet, zeigte sich bereits vor einigen Jahren, als sich der DJ aus der Öffentlichkeit und den sozialen Medien zurückzog. Damals sprach Senay ganz offen über die Gründe für seine Auszeit. "Ich weiß nicht, ob man da von einer Midlife-Crisis reden kann oder so, aber die Coronazeit ist nicht so spurlos an mir vorbeigezogen und da gab es einige Sachen, die ich nicht wirklich aufgearbeitet hatte", verriet der Musiker damals im Gespräch mit Promiflash.

Getty Images Senay Gueler in Hamburg, 2017

ActionPress Till Lindemann bei der Premiere des Films "Rammstein: Paris"

ActionPress Senay Gueler, Schauspieler