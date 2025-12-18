Meerjungfrauen-Vibes: Halle Bailey im knappen Bikini

Halle Bailey (25) hat ihre Fans mit neuen Urlaubsbildern in Aufruhr versetzt: Die Schauspielerin zeigte sich am Dienstag, 16. Dezember, in einem türkisfarbenen Bikini am Strand und posierte am Meer, im Sand und zwischen Felsen. Die Arielle, die Meerjungfrau-Darstellerin schrieb unter ihre Instagram-Fotostrecke: "Wieder zuhause". Die 25-Jährige ließ auf mehreren Bildern die Kamera an ihrem Strandtag teilhaben und erinnerte mit den Meer-Emojis augenzwinkernd an ihre Kultrolle.

Die neuen Fotos folgen auf eine Serie von Momentaufnahmen aus diesem Jahr, in denen Halle immer wieder Bikinilooks zeigte – zuletzt nachdem sie die Dreharbeiten zu einem neuen Film beendet hatte. Damals schrieb sie: "Ich habe gerade meinen zweiten Film des Jahres abgeschlossen. Mein Gott ist so gut zu mir. Durch jedes Hindernis, jeden Zweifel – einfach weitermachen. Danke an die wunderbaren Menschen in Italien, die diesen Ort zu einem weiteren Zuhause für uns gemacht haben." Parallel dazu teilte die Sängerin im Mai in einem Instagram-Live offen Gedanken über ihren Körper nach der Geburt ihres Sohnes Halo. "Im Moment bin ich gerade ein bisschen fülliger als sonst und … ich fühle mich deswegen wirklich unsicher", sagte sie und erklärte, sie habe sich lange als sehr schlank erlebt und fühle nun, mit 25, dass sich Gewicht anders verteile, wie OK! berichtet.

Auch privat sorgte Halle 2024 für Schlagzeilen. Im Mai beantragte sie eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ex-Partner und Vater ihres Kindes, den Rapper DDG (28). Laut den in der Verfügung geschilderten Vorwürfen kam es bei einem Treffen wegen der Besuchsregelung zu Übergriffen und Beleidigungen. Im November machte Halle auf X zudem öffentlich, dass sie nicht damit einverstanden sei, dass ihr Sohn in einem Livestream gezeigt wurde, während sie nicht in der Stadt war. Halle und DDG waren seit Anfang 2022 ein Paar, im Dezember 2023 wurde Sohn Halo geboren. Abseits der Turbulenzen zeigt die Schauspielerin in den sozialen Medien immer wieder ruhige Familienmomente, spricht offen über Unsicherheiten und feiert kleine Meilensteine – Momente, die ihren Fans das Gefühl geben, an ihrem Alltag ganz nah dran zu sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Halle Bailey bei der GQ Men of the Year Party 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / hallebailey Halle Bailey am Strand

Anzeige Anzeige

Getty Images Halle Bailey bei der "Give Her FlowHERS"-Gala