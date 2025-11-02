Posthume Biografie: Ozzy Osbourne würgte Sharon betrunken

Ozzy Osbourne (†76) hat in seinen posthumen Memoiren "Last Rites" offenbart, wie dunkel eine Episode seiner Ehe mit Sharon Osbourne (73) 1989 wirklich war. Der Black-Sabbath-Sänger schildert darin die Nacht, in der er seine Frau fast umgebracht hätte. Diese Eskalation führte zu seiner Festnahme wegen versuchten Mordes. Damals stand Ozzy unter dem Einfluss von Alkohol und Schmerzmitteln. Der Musiker hatte nach eigenen Angaben die Kontrolle über sich verloren und stritt mit Sharon über alltägliche Dinge, als er sie schließlich würgte. "Es war zu viel. Ich war zu weit gegangen. Ich hatte die Kontrolle verloren. Sharon und ich hatten uns schon eine Weile wegen Kleinigkeiten gestritten." Er wachte erst in einer Gefängniszelle auf, ohne sich an die Tat erinnern zu können, und erfuhr von einem Polizisten, dass er wegen versuchten Mordes verhaftet worden sei. "Es war wie ein böser Traum", schrieb der Sänger in seinem Buch, das Anfang Oktober veröffentlicht wurde.

Nach seiner Festnahme musste Ozzy sich einem halbjährigen Rehabilitationsprogramm unterziehen und hatte in dieser Zeit keinen Kontakt zu Sharon. Denn in besagter Nacht explodierte seine Frustration in "etwas viel Größerem". Erst nach fünf Monaten suchte ihn seine Liebste auf und erklärte, dass sie die Anklage fallengelassen habe. "Sie sagte, sie glaube nicht, dass die nüchterne Version von mir zu so etwas fähig sei, aber sie wollte den betrunkenen Ozzy nie wiedersehen", erinnerte sich der Sänger in den Memoiren. Diese Forderung war ein entscheidender Wendepunkt, und Ozzy zeigte sich in dem Buch voller Dankbarkeit. Er reflektierte auch, wie Sharons Unterstützung und die Chance, sich zu ändern, sein Leben nachhaltig beeinflusst hätten: "Danke, dass du mir eine zweite Chance gegeben hast, als fast alle anderen mich verlassen hätten", richtete er diese Zeilen direkt an seine Frau.

Ozzy Osbourne und Sharon waren seit 1982 verheiratet und durchlebten sowohl beruflich als auch privat Höhen und Tiefen. Neben ihrer gemeinsamen Familie, bestehend aus den drei Kindern Aimee, Jack und Kelly, integrierte Ozzy auch seine älteren Kinder aus erster Ehe, Jessica, Louis und Elliot, in sein Leben. Trotz ihrer turbulenten Beziehung standen sie stets zueinander, was Sharon auch in Bezug auf besagte Nacht in der Dokumentation "Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne" 2020 betonte. "Ich hasste es, ohne ihn zu sein ... Ozzy hatte große Angst, als er herauskam, und als er in seinem Haus war, achtete er sehr genau darauf, was er tat. Er machte sich selbst Angst." Ozzy, der bis zuletzt gegen Krankheiten kämpfte und noch ein Abschiedskonzert in seiner Heimat Birmingham plante, verstarb am 22. Juli 2025 im Alter von 76 Jahren. Seine Memoiren, abgeschlossen nur wenige Tage vor seinem Tod, bieten einen tiefen Einblick in die Herausforderungen eines turbulenten, aber außergewöhnlichen Lebens.

Anzeige Anzeige

Imago Ozzy OSbourne und Sharon, 2020

Anzeige Anzeige

IMAGO / Icon Sportswire Ozzy Osbourne, Musiker

Anzeige Anzeige

Instagram / sharonosbourne Ozzy und Sharon Osbourne mit ihren Kindern Kelly, Jack und Aimee