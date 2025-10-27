Skurril: Rob Pattinson aß aus Jennifer Lawrence' Mülleimer

Robert Pattinson (39) und Jennifer Lawrence (35) enthüllen eine ungewöhnliche Anekdote über ihre Freundschaft. Wie Jennifer in der "Graham Norton Show" erzählt, war Robert eines Abends bei ihr zu Besuch und hatte großen Hunger. Da sie nichts im Kühlschrank vorrätig hatte, kam ihr eine skurrile Idee: "Er geht ins Bad und ich habe tatsächlich etwas zu essen, aber es ist im Müll. Während er im Badezimmer war, habe ich einfach Essen aus meinem Mülleimer geholt." Ohne zu wissen, woher das Essen stammte, aß Robert es mit Begeisterung – und wollte sogar Nachschlag. Als Jennifer ihm die Wahrheit sagte, nahm er es gelassen und griff selbst zu, um weitere Essensreste aus dem Müll zu holen.

Jennifer hatte an jenem Müllessen-Abend Freundinnen zu Gast und die Gruppe genoss einen gemütlichen Filmabend, als Robert anrief und spontan dazustieß. Für die Schauspielerin entwickelte der Moment eine besondere Komik. "Er ist wie eines der Mädels", schwärmte Jennifer vom Twilight-Star, der offenbar nicht nur ihren Müll, sondern auch ihre gemütlichen Filmabende zu schätzen weiß. Die fragwürdige Szene ereignete sich während der Dreharbeiten zu ihrem kommenden Film "Die, My Love". In dem Streifen sind beide als junges Paar zu sehen, das sich nach der Geburt seines Kindes immer mehr entfremdet.

Abseits der Leinwand sind beide Schauspieler nun auch im wahren Leben Eltern. Jennifer hat zwei Söhne mit ihrem Ehemann Cooke Maroney, während Robert mit seiner Verlobten Suki Waterhouse (33) eine gemeinsame Tochter hat. Trotz ihrer unterschiedlichen Lebenswege scheinen die beiden Stars eine enge Bindung und viel Sympathie füreinander entwickelt zu haben. Laut Jennifer ist Robert ein großartiger Vater, sie kümmere sich um ihn aber häufiger, wie um "eine Tochter". Die Die Tribute von Panem-Darstellerin erzählte: "Er ist professionell, er kommt pünktlich, aber ich würde ihm nicht zutrauen, dass er beispielsweise einen Mantel anzieht. Er bringt eine sehr mütterliche Seite in mir zum Vorschein."

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Filmstars Jennifer Lawrence und Robert Pattinson, 18. Mai 2025 in Cannes

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence und Robert Pattinson im Mai 2025 in Cannes

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert Pattinson und Jennifer Lawrence, Filmfestspiele 2025 in Cannes