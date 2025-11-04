Robert Pattinson zwischen Filmrolle und Vaterfreuden

Robert Pattinson (39) öffnet sich über die Herausforderungen und Freuden des Elternseins und wie es sein Leben verändert hat. Bei der Premiere seines neuen Films "Die My Love" in New York City am 1. November sprach der Schauspieler über seine Tochter, die im März 2024 geboren wurde, sowie darüber, wie er das Vatersein in seine Rolle als Jackson einfließen ließ. Der Film, in dem auch Jennifer Lawrence (35) zu sehen ist, zeigt beide Stars als frischgebackene Eltern. "Meine Tochter war ungefähr im gleichen Alter wie das Baby im Film", verriet Robert gegenüber E! News. Zugleich betonte er: "Niemand weiß wirklich, wie man es richtig macht. Man kann nur sein Bestes geben."

Die Tochter des Schauspielers stammt aus seiner Beziehung zu Suki Waterhouse (33), mit der er seit 2018 zusammen ist und die er im Dezember 2023 verlobte. Über ihre Arbeitsteilung als Eltern sprachen sich beide schon öffentlich aus, wobei Suki im September 2024 im Gespräch mit Today betonte, dass Robert besonders gut mit Aufgaben wie dem Windelwechseln zurechtkomme und es sogar als spaßig empfinde. Während der Dreharbeiten zum Film konnte der Brite außerdem viel Zeit mit den Eltern der Zwillingsbabys verbringen, die im Film die Rolle seiner Tochter spielten. Er und die Eltern hätten "ein völlig anderes Gespräch geführt, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich es mal führen würde – man redet wirklich nur über, keine Ahnung, Windeln", sagte Robert gegenüber People.

Privat zeigt sich Robert als enthusiastischer Vater, der das Zusammensein mit Babys genießt. "Jedes Mal, wenn ich jetzt ein Baby auf der Straße sehe, denke ich: 'Was geht?'", erzählte er scherzhaft gegenüber E! News. Für die Oscarpreisträgerin Jennifer, die in ihrer Rolle als Grace als junge Mutter ebenfalls Einblicke in ihr Privatleben einbrachte, war die Arbeit mit ihrem Kollegen eine besondere Erfahrung. Beide Stars teilten Erinnerungen an die ersten Monate mit ihren neugeborenen Kindern und tauschten stolz Fotos und Videos aus. Die gemeinsamen Momente am Set halfen ihnen, die intensive Dynamik frischgebackener Eltern auch auf der Leinwand überzeugend darzustellen.

Getty Images Robert Pattinson bei der New Yorker Premiere von „Die My Love“ 2025

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson im Oktober 2024

Getty Images Robert Pattinson während der Paris Fashion Week