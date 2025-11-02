Shirin David äußert sich kryptisch zu Schüssen auf ihr Büro

In der Nacht zu Freitag ereignete sich ein Vorfall, der die Berliner Büros von Shirin David (30) betraf: Schüsse erschütterten den Standort der Rapperin in der Hauptstadt. Kurz darauf äußerte sich die Musikerin in ihrem Instagram-Channel zu dem beunruhigenden Geschehen. Dabei ließ sie durchblicken, dass sie den Verantwortlichen kenne. "Wenn du jemanden schon auf unser Büro schießen lässt, dann hab auch die entsprechende Haltung, dahinterzustehen", schrieb Shirin und kritisierte weitere Behauptungen, die den Vorfall inszeniert darstellen würden, als "noch lächerlicher" als den Vorfall selbst.

Für Shirin stehen nach dem Angriff vor allem die Konsequenzen für ihr Team im Mittelpunkt. Sie betonte, wie belastend die Situation für ihre Mitarbeitenden sei. In ihrer Social-Media-Story erklärte sie, dass es eine enorme Herausforderung gewesen sei, ihre Angestellten nach der erschreckenden Tat zu beruhigen. Es sei nicht selbstverständlich, unter solchen Umständen den Zusammenhalt im Team aufrechtzuerhalten. Besonders betonte sie ihre Sorge darüber, dass ihre Mitarbeitenden durch den Vorfall verunsichert sein könnten und in Erwägung zögen, ihre Position aufzugeben.

Besonders brisant war, dass Shirins Manager das Berliner Büro offenbar nur 15 Minuten vor den Schüssen verlassen hatte. Wie Bild berichtete, zeigte sich dadurch, wie knapp ein schlimmeres Szenario verhindert werden konnte. Die Polizei wurde schließlich am frühen Morgen von Anwohnern alarmiert, die die Einschusslöcher entdeckt hatten. Ermittler prüften zu diesem Zeitpunkt, ob ein Zusammenhang zwischen dem Angriff und einem Video von Loredana (30) bestand. In dem Clip, der wenige Stunden vor den Schüssen veröffentlicht wurde, soll die Künstlerin Drohungen gegenüber Shirins Manager ausgesprochen haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Shirin David, Rapperin

Anzeige Anzeige

Instagram / shirindavid Shirin David, Rapperin

Anzeige Anzeige

Instagram / loredana Loredana, Rapperin