Harte Ansage: Shirin David als strenge Coachin

Die Battles bei The Voice of Germany brachten Sängerin und Coachin Shirin David (30) am Freitagabend an ihre Grenzen. Bei den Proben stellte sich schnell heraus, dass ihre Kandidatinnen Daiana Vashakidze, Denia Weber und Kamai Kapric mit dem Song "Flashlight" von Jessie J (37) überfordert waren. Probleme mit dem Einsatz, Unsicherheiten in der Performance und Textschwierigkeiten sorgten dafür, dass die Stimmung unter ihren Schützlingen angespannter wurde. "Ihr scheint gerade noch nicht", brachte Shirin das Dilemma laut Bild auf den Punkt. Deutlich wurde dabei auch ihr Frust: "Bitte blamiert mich nicht!"

Shirin, bekannt für ihre direkte Art, sparte nicht mit kritischen Worten. Den Kandidatinnen fehlte es ihrer Ansicht nach besonders an Selbstvertrauen. Vor allem Kamai erntete eine klare Anweisung: "Du bist zu sehr eingedreht. Du guckst schon wieder die beiden Girls an." Auch Daiana bekam ihre Kritik ab: "Du hörst besser zu. Das gilt auch für dich." Die Sängerin machte keinen Hehl daraus, dass sie von einem gelungenen Auftritt weit entfernt waren. Ihre ehrgeizigen Erwartungen machten die Proben nicht nur für sie selbst, sondern auch für ihre Talente nervenaufreibend.

Bei The Voice ist Shirin bereits dafür bekannt, dass sie ihre Coachees mit harten Ansagen konfrontiert, wenn der Einsatz nicht stimmt. Schon in einer früheren Phase des Wettbewerbs bewies sie, wie wichtig ihr Disziplin und Zielstrebigkeit sind, als sie zwei ihrer Talente in einem anderen Coaching zur Ordnung rief. Abseits der Show betont die Musikerin oft, wie sehr sie es schätzt, junge Talente zu fördern. Allerdings kennt sie auch den Druck, der auf Künstlern in der Öffentlichkeit lastet, und will ihre Teams darauf vorbereiten. Dieses Engagement zeigt, dass sie nicht nur als Künstlerin, sondern auch als Mentorin ernst genommen werden möchte.

Getty Images Shirin David im November 2024

Getty Images Shirin David am Set von "The Voice of Germany", 2023

Getty Images Shirin David, Rapperin

