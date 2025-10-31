Beunruhigend: Das Büro von Shirin David wurde beschossen

In der Nacht zu Freitag erschütterten Schüsse das Berliner Büro von Rapperin Shirin David (30). Ein bislang unbekannter Täter feuerte gegen 0:50 Uhr drei Kugeln auf die Glastür des Gebäudes an der Kurfürstenstraße im Stadtteil Schöneberg. Zwei Projektile blieben in der Wand des Hausflurs stecken, während das dritte ein Stockwerk tiefer endete. Verletzt wurde niemand, doch der Vorfall wirft viele Fragen auf. Besonders brisant: Ihr Manager hatte das Büro offenbar nur 15 Minuten vor dem Angriff verlassen, wie Bild berichtet.

Die Polizei wurde um 7:15 Uhr von Anwohnern alarmiert, die Einschusslöcher an der Tür entdeckten. Ermittler prüfen nun einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Angriff und einem Video der Rapperin Loredana, in welchem die Künstlerin wenige Stunden vor den Schüssen Drohungen gegenüber dem Manager äußerte. Unklar bleibt jedoch, ob der Angriff tatsächlich mit der Auseinandersetzung innerhalb der Rap-Szene zusammenhängt, die in den letzten Wochen für Wirbel sorgte. Shirin und ihr Management halten sich derzeit aus der öffentlichen Diskussion heraus und setzen darauf, dass die Polizei den Fall aufklärt.

Shirin und Loredana standen in den vergangenen Monaten immer wieder im Mittelpunkt von Konflikten innerhalb der Deutschrap-Szene. Die Auseinandersetzungen waren sowohl musikalisch als auch in den sozialen Medien zu beobachten. Zuletzt sorgte ein Lied von Loredana und Schwesta Ewa (41) mit vermeintlichen Spitzen gegen Shirin für Aufmerksamkeit. Shirin selbst hatte sich öffentlich nicht zu den Vorwürfen geäußert. Dennoch scheinen Spannungen zwischen den beiden Künstlerinnen zu bestehen, die offenbar auch Fans und Weggefährten nicht kaltlassen. Die aktuellen Ereignisse werfen ein neues Licht auf die Dynamiken zwischen den gefeierten Stars der Szene.

Anzeige Anzeige

Getty Images Shirin David bei den Bambi-Awards im Jahr 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / shirindavid Shirin David bei der Meisterschaftsfeier des FC Bayern in der Münchner Zenithhalle 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Loredana, Rapperin