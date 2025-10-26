"Ich hasse Barbara": Shirin David erfuhr schlimmes Mobbing

Shirin David (30) sorgte in der aktuellen Staffel von The Voice of Germany für einen emotionalen Moment, als sie mit ihren Talenten an einem ganz besonderen Song arbeitete: "Creep" von Radiohead. Während der Proben sprach die Sängerin und Rapperin über ihre eigene Vergangenheit und enthüllte, dass sie mit nur zwölf Jahren Opfer von Cybermobbing war. In einer Gruppe auf dem sozialen Netzwerk SchülerVZ mit dem Titel "Ich hasse Barbara", benannt nach ihrem bürgerlichen Namen, wurde sie damals von Mitschülern ausgegrenzt. Die Erfahrung habe sie tief getroffen, erzählte sie ihren Kandidaten und beschrieb das Lied als Ventil für all die Emotionen, die sie damals empfand: "Wenn ich diesen Song höre, dann spüre ich etwas."

Mit dieser Offenheit wollte Shirin ihre Talente Joelisa Serwah Andre und Igor Santos Barbosa anspornen, die Bedeutung des Songs zu erfassen und ihre Gefühle in ihre Performance einzubringen: "In diesem Song geht es darum, wie es ist, ein Außenseiter zu sein, nicht akzeptiert und gesehen zu werden." Obwohl die ersten Proben enttäuschend verliefen, gelang dem Duo im Battle eine beeindruckende Show, die nicht nur Shirin, sondern auch die anderen Coaches und das Publikum begeisterte: Beide Talente durften in der Show bleiben. Die Performance wurde von Gast-Jurorin Joy Denalane (52) als "Battle of the Night" ausgezeichnet – ein erstmals vergebener Award in dieser Staffel. Für Shirin und ihr Team bedeutete das einen wichtigen Joker für die nächsten Runden.

Shirin David gilt heute als eine der erfolgreichsten Musikerinnen Deutschlands. Ihre Karriere startete sie im Jahr 2014 auf YouTube und veröffentlichte ein Jahr später mit Ado Kojo ihren ersten Song "Du liebst mich nicht". Dieser landete direkt in den Top 10 der deutschen sowie österreichischen Singlecharts. Von dort an legte Shirin eine steile Laufbahn hin und feierte unter anderem mit Songs wie "Lieben wir", "Gib ihm" oder "Ich darf das" große Erfolge. Außerdem war die Sängerin Jurymitglied in DSDS und "The Voice of Germany" und veröffentlichte sogar eine Jubiläumsversion von "Atemlos durch die Nacht" mit Schlagerstar Helene Fischer (41).

Instagram / shirindavid Shirin David, Sängerin

Instagram / shirindavid Shirin David, Rapperin und Unternehmerin

