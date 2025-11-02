Trennung von Lily: David Harbour reflektiert frühere Fehler

David Harbour (50) hat in einem Interview mit Esquire Spanien erstmals offen über die Trennung von Lily Allen (40) gesprochen. Der Schauspieler erklärte, dass Schmerz, Fehltritte und Reue unausweichliche Bestandteile seines Lebensweges seien. "Ich würde entweder alles oder nichts ändern", sagte David und betonte, dass selbst schmerzhafte Erlebnisse Wachstum bedeuten könnten. Zeitgleich sorgt Lilys kürzlich veröffentlichtes Album "West End Girl" für Aufsehen. Die Sängerin schildert darin in 14 Liedern die Zerbrechlichkeit und den Untergang ihrer Ehe, wobei sie auch von Untreue und einer jahrelangen Affäre ihres Ex-Mannes erzählt.

Das Album, das Lily nur zehn Tage nach der Trennung im vergangenen Dezember aufnahm, liefert Songtexte, die tiefer blicken lassen. Das Lied "Madeline" wirft Fragen auf, ob eine Frau dieses Namens in die Affäre verwickelt war. Mit Halloween setzte Lily noch einen provokanten Akzent: Sie erschien beim Fest im Chateau Marmont in einem Kostüm, das an die Titelfigur der Kinderbuchreihe "Madeline" erinnert – eine augenscheinliche Anspielung auf die mutmaßliche Geliebte Davids. Textzeilen wie "Wer ist Madeline?" und die direkte Anklage gegen ihren Ex-Mann verschärfen die Vermutungen rund um die Identität dieser Person.

Während Lily mit bitterer Offenheit die Details ihrer Trennung verarbeitet, hat David auch einen Blick nach vorn gewagt. Der Stranger Things-Star sprach in dem Interview über seine Zukunft und den Wunsch, Menschen in seinem Leben Liebe und Fürsorge zu schenken. Die ehemaligen Eheleute, die sich über eine Dating-App kennenlernten und vier Jahre verheiratet waren, gehen nun offenbar ein für alle Mal getrennte Wege. Für Lily ist das Album nicht nur eine Plattform für musikalische Darstellung, sondern auch ein Versuch, mit ihrem Schmerz abzuschließen. David hingegen zeigt sich reflektierter denn je und scheint sich mit den Fehlern der Vergangenheit auseinanderzusetzen.

Getty Images Lily Allen und David Harbour, Juni 2021

Getty Images David Harbour und Lily Allen, Mai 2022

Getty Images David Harbour und Lily Allen, März 2022